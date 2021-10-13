رينارد .. الرجل الذي قهر نصف العالم!

المدرب الفرنسي واصل نجاحاته في قارة آسيا بعد نجاحه في إفريقيا

مباراة تلو أخرى، ويثبت المدرب الفرنسي هيرفي رينارد للجميع العمل الكبير الذي قدمه مع المنتخب السعودي منذ أن تولى المسؤولية، وذلك في ظل النتائج المميزة التي يحققها الأخضر تحت قيادته.

الوضع الآن، المنتخب السعودي ينفرد بصدارة المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر، وذلك بعد تحقيقه العلامة الكاملة بالفوز في أول 4 مواجهات.

والوضع سابقًا هو خروج المنتخب السعودي من كأس العالم بدور المجموعات بتحقيق فوز واحد على المنتخب المصري، ثم خروج من دور الـ16 ببطولة كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات على يد اليابان، وكانت الانتقادات توجه إلى الأخضر تحت قيادة مدربه الأرجنتيني أنطونيو بيتزي.

الاتحاد السعودي يحصد الآن ثمار ما زرعه باختياره مدرب مميز مثل رينارد، وهو الذي له نجاحات كبيرة في قارة إفريقيا، كان آخرها مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2018، ثم أداء مميز في كأس أمم إفريقيا 2019.

ونجح رينارد في بناء منتخب قوي جدًا، ويمتلك في كل مركز أكثر من لاعب مميز، في حالة غياب اللاعب الأساسي، البدلاء يستطيعوا ببراعة أن يعوضوا هذا الغياب بشكل رائع، وشاهدنا هذا على أرض الواقع.

هيرفي أعاد هيبة المنتخب السعودي مرة أخرى أمام كبار القارة الآسيوية، فاستطاع أن يفوز على المنتخب الياباني القوي، بالإضافة إلى الانتصار على الصين التي لم ينجح الأخضر من قبل في الفوز عليها بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

كل هذا في ظل غياب واحدًا من أهم عناصر المنتخب، وهو النجم سالم الدوسري جناح فريق نادي الهلال، والذي لم يشارك في المباراتين بسبب الإصابة التي عانى منها مؤخرًا.

شاهدنا في المباراة الأخيرة أمام الصين، حينما اعتمد رينارد على اللاعب الشاب سامي النجعي بدلًا من سالم الدوسري، كيف استطاع النجعي أن يعوض غياب الدوسري، واستطاع أن يسجل هدفين في مرمى الصين.

النتيجة التي وصل لها المنتخب السعودي تحت قيادة رينارد الآن، لم يصل لها بسهولة، بل بعد عمل كبير قام به المدرب الفرنسي خلال الفترة الماضية، بحرصه على متابعة جميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى الهدف الذي وضعه ووصل له.

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هدف رينارد الأول هو امتلاك المنتخب السعودي لأكثر من تشكيل قادر على اللعب بشكل أساسي، وبعد التجارب السابقة أثبت للجميع أنه نجح في الوصول إلى هذا الهدف بنجاح.

ونتمنى بكل تأكيد أن يستمر رينارد على هذا المنوال خلال المرحلة القادمة، وأن يحقق المزيد من الانتصارات ويصل بالأخضر إلى كأس العالم 2022 ويحقق فيه نتائج مبهرة.