هل كان هدف ريمونتادا ليفربول على برشلونة في دوري أبطال أوروبا صحيحاً؟

صعق آرنولد الجميع ونفذ ركنية على حين غرة وجدت أوريجي وحيداً فسجل الهدف الرابع لليفربول في برشلونة في دوري أبطال أوروبا وسط دهشة الجميع، فما هي صحته؟

أحمد رضوان | تويتر

عاش جميع عشاق كرة القدم في العالم ليلةً مجنونة يوم الثلاثاء السابع من مايو، حيث حل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بأفضلية الفوز في الذهاب بثلاثيةٍ نظيفة، وكما صنع روما التاريخ الموسم الماضي صنعه الريدز هذا الموسم وقلبوا الطاولة على الكتلان بالتقدم برباعيةٍ نظيفة وضعتهم في النهائي الحلم للموسم الثاني على التوالي.

"رأيت الكرة في الشباك ولم أعلم من نفذ الركنية، كانت الأحداث أسرع من قدرتي على الاستيعاب.. يا إلهي - عبقري" كانت هذه كلمات يورجن كلوب عن الهدف الرابع الذي سجله فريقه في الليلة الأسطورية، والذي عاد الفضل فيه لذكاء الظهير الأيمن ترينت أليكساندر آرنولد وردة فعل وحسن تمركز المهاجم ديفوك أوريجي.

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كان لهذا الهدف الفضل في تأهل زملاء محمد صلاح على حساب زملاء ليونيل ميسي لنهائي ذات الأذنين، وأعاد لأذهان جميع محبي كرة القدم نهائي دوري أبطال أوروبا باسطنبول عام 2005، والذي كان بين ليفربول وميلان الذي تقدم بثلاثيةٍ نظيفةٍ في الشوط الأول وكان قريباً من رفع الكأس، لكن الريدز عادوا في النتيجة في الشوط الثاني ونجحوا في سرقة الكأس سرقةً مشروعة من الروسونيري.

دخل برشلونة مباراة إياب نصف النهائي هذا الموسم بأفضلية ثلاثة أهدافٍ نظيفة سجلهم في الذهاب، لكن أصبح هذا من الماضي بعد مرور ساعة واحدة فقط على عمر اللقاء، حيث تقدم أوريجي مبكراً ثم أضاف البديل فينالدوم هدفين لم يفصل بينهما إلا دقيقتين وأعاد اللقاء لنقطة الصفر، وفي الدقيقة 79 أضاف المهاجم البلجيكي هدف ليفربول الرابع وهدفه الشخصي الثاني من ركنية نفذها آرنولد بطريقة مخادعة، لتصبح النتيجة (4-3) للريدز ويتأهلوا لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب الكتلان.

وقف ليونيل ميسي وزملاؤه كأن على رؤوسهم الطير بعد هذا الهدف، وبعد اللقاء تحدث عنه لويس سواريز وقال أن الهدف الرابع جعلنا نبدو كفريق من الأطفال.

هل كانت طريقة تنفيذ آرنولد لركنية الهدف الرابع لليفربول في برشلونة صحيحة؟

قد يتساءل البعض - خاصةً من جماهير برشلونة الرافضين تصديق خروج فريقهم من ليفربول بهذه الطريقة - هل كان تنفيذ آرنولد للركنية قانونياً أم لا؟

يمكننا الإجابة ببساطة عن هذا السؤال بقول نعم، لكن لماذا؟ هنا سنستعرض القانون 17 الخاص بالركنيات والذي يجيب عن جميع الأسئلة الخاصة بهذه الحالة.

القانون 17 - تنفيذ الركنية

يجب أن تكون الكرة في منطقة الركنية الأقرب للنقطة التي جاوزت منها الكرة الخط.

يجب أن تكون الكرة ثابتة وتنفذ عن طريق أحد لاعبي الفريق المهاجم.

يبدا اللعب عندما تركل الكرة أو تتحرك بشكلٍ واضح من مكانها، ولا يلزم أن تكون قد غادرت منطقة الركنية.

يجب أن لا يتحرك علم الركنية من مكانه وقت لعب الكرة.

يجب أن يبتعد لاعبو الخصم بمسافة لا تقل عن 9.15 أمتار (10 ياردات) عن منطقة الركنية حتى تُلعب الكرة.

أوريجي - سولشار يُبعث من جديد في ليفربول

إذا شاهدنا حالة هدف ليفربول الرابع في شباك برشلونة، والذي جاء من ركنية نفذها آرنولد بطريقة مباغتة للجميع، سنجد أنه استوفى جميع الشروط المتواجدة في القانون، وبهذا لا يوجد ما يلزم اللاعب بانتظار صافرة الحكم لتنفيذ الركنية.

SIMPLY GENIUS 🤯



Trent Alexander-Arnold spots napping and Divock Origi makes no mistake!!!



4-0 😱



Wow. pic.twitter.com/K05v1jgazZ — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 7, 2019

الحالة الوحيدة التي كانت ستلزم الحكم أن يعيد تنفيذ الركنية هي لمس نفس اللاعب الكرة مرتين دون أن تتحرك بشكلٍ ملحوظ من مكانها، أو أن يمسك الكرة بيده أو يضربها في أحد لاعبي الفريق المنافس بقوة مفرطة لكي يحصل على فرصة لعب الكرة مرةً أخرى.

ماذا قال أليكساندر آرنولد عن تنفيذه للركنية بهذه الطريقة؟

تحدث آرنولد عن هذه الحالة فيما بعد قائلاً: "لم تكن إلا واحدة من تلك اللحظات التي ترى فيها الفرص وتحاول اقتناصها"، وتابع: "تمركز ديفوك جيداً وأنهى اللعبة بشكلٍ رائع؛ قد تكون الكرة قد جاءت له سريعةً بعض الشئ لكنه لاعب جيد وتعامل معها بالشكل المناسب".

واستطرد في الحديث عن أوريجي وقال: "لقد سجل لنا هدفين في هذه الليلة، وسيتذكر كل شخص هذه اللحظة".

لم تكن هذه المرة الأولى التي يستغل فيها لاعب كرة قدم لحظة فقدان المنافس تركيزه والتسجيل من كرة ميتة ون تكون الأخيرة، فالساحرة المستديرة عودت عشاقها على الجنون.