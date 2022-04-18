ريمونتادا ريال مدريد تدخل روبرتو كارلوس في أزمة بإشبيلية!

تسبب البرازيلي روبرتو كارلوس أسطورة نادي ريال مدريد بأزمة في ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" أثناء احتفاله بهدف كريم بنزيما القاتل في الدقائق الأخيرة أمام إشبيلية.

ريال مدريد فاز على إشبيلية بنتيجة 3-2 في قمة الجولة 32 من الدوري الإسباني، ليحقق فوزًا ثمينًا في سباق لقب الدوري الإسباني، الذي يتزعمه النادي الملكي.

وبعد أن أنهى النادي الأندلسي الشوط الأول متقدمًا 2-0، قدم ريال مدريد أداءً استثنائيًا في الشوط الثاني، ختمه كريم بنزيما بهدف الفوز في الدقيقة 90+2.

احتفال ريال مدريد ولاعبيه بهدف الفوز أمام إشبيلية لم يقتصر فقط على أرضية الميدان، بل امتد إلى المدرجات.

ماذا حدث؟

الصحفي الإسباني كريستوبال سوريا كشف ما حدث مع كارلوس في مدرجات "رامون سانشيز بيثخوان" في برنامج "El Chiringuito" الشهير.

وحسب سوريا، فإن كارلوس احتفل بطريقة مبالغ فيها بهدف كريم بنزيما، وهو ما أدى إلى إثارة بعض الحاضرين في ملعب إشبيلية، ووجهوا اللوم إلى البرازيلي.

وكشف: "كان من الممكن نشوب مشاجرة صغيرة ولفت انتباهه شخص من نادي إشبيلية".

وأضاف: "روبرتو كارلوس رد بمنحه دفعة بسيطة ولم يجعله يكمل حديثه".

وأوضح: "في تلك الاضطرابات كان هناك المزيد من الأشخاص المتورطين، واقترب عدة أشخاص للفصل بينهما".

بالإضافة إلى ذلك، فإن سوريا وجه اللوم إلى شخصيات مثل إيميليو بوتراجينيو وفلورنتينو بيريز وأمن ريال مدريد على عدم تدخلهم في المشاجرة الصغيرة.

ما هو موقف ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

فوز ريال مدريد على إشبيلية رفع رصيد النادي الملكي إلى 75 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويبتعد ريال مدريد بفارق 15 نقطة عن برشلونة الوصيف الذي لعب مباراتين أقل.

فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد إشبيلية الرابع، لكنهما لا يملكان أي مباريات مؤجلة.

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