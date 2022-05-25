ريمونتادا تمناها الجمهور أمام فرانكفورت.. برشلونة يقلب الطاولة على نجوم الدوري الأسترالي

أنهى برشلونة كل شيء يتعلق بموسم 2021-2022 بانتصار صعب للغاية على فريق نجوم الدوري الأسترالي بثلاثة أهداف لهدفين وديًا.

المباراة التي تعد الأولى لبرشلونة على الإطلاق في الأراضي الأسترالية، أحدث فيها البلوجرانا "ريمونتادا" تمنى أنصار الفريق لو رأوها في مباريات فارقة بالموسم المنصرم، ومثال ذلك مباراة فرانكفورت التي أقصت رجال تشافي من الدوري الأوروبي.

سجل أهداف برشلونة الثلاثة كل من عثمان ديمبيلي وأداما تراوري وأنسو فاتي، بينما سجل لفريق نجوم الدوري الأسترالي كل من بيسكوبو وأداما تراوري أيضًا ولكنه مختلف عن أداما برشلونة!.

بدأ برشلونة المباراة التي أقيمت في سيدني بتشكيل مكون من تير شتيجن وأومتيتي وأراوخو وبالدي في خط الدفاع، خلف خط وسط مكون من جافي وبوسكيتس وألفارو سانز، وأمام الكل خط هجوم مكون من أداما تراوري وعثمان ديمبيلي ولوك دي يونج.

بينما بدأ فريق نجوم الدوري الأسترالي المباراة بتشكيل مكون من كورتو ودافيدسون وماريابا وروليز وجرانت وكاسيريس ورودويل وبيسكوبو وبينها وأوتشيه وكامينجز.

استهل برشلونة التسجيل في الدقيقة 33 من عمر المباراة عن طريق عثمان ديمبلي الذي تلقى تمريرة حريرية من جافي ليسكن الكرة بقوة في شباك كورتو بقدمه اليسرى معلنًا تقدم برشلونة بهدف ينتهي به الشوط الأول.

DEMBELE OPENS THE SCORING!



He gives Barcelona the lead with a pinpoint finish into the bottom corner 🥅#BarcelonaInSydney pic.twitter.com/TeqOjG7x0c — 10 Football (@10FootballAU) May 25, 2022

في الشوط الثاني ظهرت الكوارث الدفاعية في برشلونة، كوارث أسفرت عن هدفين متتاليين في الدقيقتين 48 و52.

ADAMA TRAORE GIVES THE ALL STARS THE LEAD!!!!



Piscopo turns provider and Adama Traore finds the back of the net! 🥅#BarcaInSydney #AASvFCB pic.twitter.com/37SsKpwZ8V — 10 Football (@10FootballAU) May 25, 2022

بمشاركة أنسو فاتي تحسن مردود برشلونة الهجومي، ليتعادل أداما تراوري للبلوجرانا بهدف من تصويبة غالطت حارس مرمى فريق نجوم الدوري الأسترالي وسكنت شباكهم معلنة التعديل للبلوجرانا في الدقيقة 71.

ADAMA TRAORE EQUALISES FOR BARCA!!



He gets one back after Adama Traore put the All Stars in the front 20 minutes earlier.#AASvFCB #BarcaInSydney pic.twitter.com/NT5EDAvYxy — 10 Football (@10FootballAU) May 25, 2022

قبل أن يتقدم برشلونة بهدف الفوز في الدقيقة 76 عن طريق أنسو فاتي محدثًا الريمونتادا التي انتهى بها اللقاء.