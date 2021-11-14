ريمونتادا تاريخية وخسائر بالجملة .. هل يُحطم الهلال "العقدة" الكورية؟

في مواجهة منتظرة، سيلعب فريق نادي الهلال أمام نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بنهائي دوري أبطال آسيا 2021، ليتجدد اللقاء السعودي الكوري في نهائي البطولة القارية مرة أخرى، ونستعيد معه ذكريات ليست بالجيدة.

الهلال وبوهانج يدخلان النهائي الآسيوي، وهدفهما الانفراد بصدارة قائمة أكثر الفرق تتويجًا ببطولة دوري الأبطال، بعد تساويهما برصيد 3 بطولات لكل فريق.

فريق بوهانج الكوري وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 3 مرات من قبل وفاز بهم جميعًا، ولكن الهلال وصل 7 مرات، فاز في 3 وخسر 4 نهائيات، في رسالة واضحة بأن الفريق الكوري لا يعرف الهزيمة بالنهائي القاري نهائيًا.

وأما عن الفرق السعودية ومنافستها مع الأندية الكورية، فهي لا تمتلك ذكريات جيدة، لأنهما التقيا في النهائي القاري 6 مرات، ولم تشهد تلك المواجهات سوى انتصار واحد فقط!

ريمونتادا تاريخية

ومن باب التفاؤل، نبدأ سويًا حكايتنا بقصة الريمونتادا التاريخية التي حققها نادي الاتحاد على فريق سيونجنام إف سي الكوري الجنوبي، في بطولة دوري أبطال آسيا 2004.

مباراة الذهاب التي أقيمت يوم 24 نوفمبر عام 2004 في استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتلقى الاتحاد هزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في نتيجة كانت صادمة.

الإحباط تملك من 90% من جماهير نادي الاتحاد، التي تأكدت من أن البطولة أصبحت في طريقها إلى المنافس، خاصة وأن مباراة العودة ستقام في كوريا الجنوبية.

وتابعت الجماهير الاتحادية مباراة العودة التي أقيمت مطلع شهر ديسمبر 2004، وبدأت المباراة، وتقدم رضا تكر بالهدف الأول للاتحاد بالدقيقة 27 من زمن المباراة، وبدأت الجماهير في التحمس للعودة، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف حمزة إدريس الهدف الثاني.

بعد هدف إدريس بدأت جماهير الاتحاد تتأكد أن لاعبيها سيحققون المعجزة، وبدأ الشوط الثاني وسجل محمد نور الهدف الثالث بالدقيقة 55، وأضاف الرابع بالدقيقة 78، واختتم مناف أبوشقير أهداف الاتحاد بالدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليتوج العميد بلقب دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه.

وعاد فريق نادي الاتحاد بكأس البطولة، وسط استقبال حافل من جانب الجماهير، واحتفل الجميع باللقب الغالي، والذي شهد عودة تاريخية بعد تأخر في نتيجة مباراة الذهاب.

4 هزائم للنسيان

والتقت الأندية السعودية بنظيرتها الكورية في 4 نهائيات أخرى ببطولة دوري أبطال آسيا، جميعها شهدت تفوق الأندية الكورية التي حصلت على 4 ألقاب من الأندية السعودية.

أول مواجهة كانت عام 1986 جمعت بين يوسان آي بارك الكوري أمام الأهلي، وانتهت بفوز الفريق الكوري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم في جدة.

وأما عن المواجهة الثانية، فجمعت بين النصر وسيونجنام عام 1995 في ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وخسرها النصر بهدف دون رد.

الثالثة جمعت بين بوهانج ستيلرز أمام الاتحاد، بنهائي عام 2009 على ملعب محايد في العاصمة اليابانية طوكيو، وانتهت بفوز بوهانج بهدفين مقابل هدف واحد.

اللقاء الرابع كان عام 2012 بين أولسان هيونداي والأهلي، وخسرها الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت في كوريا الجنوبية.

الهلال سيواجه بوهانج ستيلرز في المواجهة السعودية الكورية السابعة بنهائيات دوري أبطال آسيا، فهل سيثأر للأندية السعودية وينهي العقدة؟