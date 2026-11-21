لخصت الدقيقة السادسة والستون من عمر اللقاء الفارق الشاسع في الجودة الفردية بين عملاق من طراز عالمي وحارس يفتقر إلى رد الفعل الحاسم في المواقف الكبرى.

ففي الوقت الذي تألق فيه البلجيكي تيبو كورتوا، أفضل حارس في العالم، وطار بجسده بالكامل ليبعد تسديدة بابلو دوران الأرضية القوية من الزاوية البعيدة، ارتدت الهجمة في اللحظة ذاتها لتنتهي بتسديدة أرضية قوية من جود بيلينجهام من مسافة أقرب.

ورغم قوة تسديدة النجم الإنجليزي، فإن رد فعل حارس سيلتا فيجو إيونوت رادو جاء محبطًا للغاية، إذ سقط على يديه واكتفى بمتابعة الكرة بعينيه وهي تسكن الشباك دون أن يحاول الارتماء عليها، ليمنح أصحاب الأرض هدف التعادل في لقطة جسدت الفارق بين حارس يصنع الفوز وآخر يكتفي بدور المتفرج.

ركلات مبابي.. علامة استفهام كبرى

أعاد إهدار كيليان مبابي لركلة الجزاء في الشوط الأول فتح ملف شائك داخل أروقة النادي الملكي حول مدى أحقية النجم الفرنسي في الاستمرار كمسدد أول لركلات الترجيح.

ولم تكن ركلة سيلتا فيجو التي أطاح بها مبابي فوق العارضة هي الأولى التي يهدرها في توقيت حرج هذا الموسم، بعدما سبق له إضاعة ركلة جزاء حاسمة أمام ريال بيتيس، كلفت الفريق أولى هزائمه في الموسم.

وتفرض سلسلة الإهدار المتكررة في اللحظات المفصلية ضرورة إعادة النظر من جانب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في ترتيب مسددي ركلات الجزاء، لتجنب نزيف النقاط في المباريات المغلقة.

كسر وهم النجم الأوحد

كشفت مجريات المباراة مجددًا زيف الفرضية الشائعة بأن مبابي يحمل هجوم ريال مدريد على عاتقه بمفرده، وهي صورة نمطية لم تعد تعكس واقع الفريق في الموسم الحالي.

وتؤكد الأرقام والوقائع داخل الملعب أن العبء الهجومي يتوزع بين عدة أسماء مؤثرة، فالثلاثي أردا جولر وجود بيلينجهام ويان ديوماندي يقدمون حصيلة مساهمات تهديفية يصعب تجاهلها، فضلًا عن الأدوار الهجومية الحيوية للأوروجوياني فيديريكو فالفيردي حتى عندما يشارك في مركز الظهير.

ضعوا كل هذا جانبًا وانظروا إلى البديل كارلوس إسبي صاحب أفضل معدل تهديف بالنسبة لدقائق اللعب في صفوف الفريق هذا الموسم.

البديل الذهبي يكتب "ريمونتادا الملوك"

وعندما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، ظهر الحل من مقاعد البدلاء مجددًا عن طريق المهاجم الشاب كارلوس إسبي، الذي واصل عادته في خطف النقاط المباشرة لريال مدريد في الليجا هذا الموسم ليتمم "ريومنتادا الملوك" كما وصفها معلق اللقاء.

إسبي يكرر إظهار قيمته في ريال مدريد، ويوضح بالتحديد لماذا هو لاعب مثالي للملكي، في ظل عدم تذمره من الجلوس على مقاعد البدلاء، وقدرته الكبيرة على الحسم عند الحاجة.

بيت القصيد

أثبتت موقعة سيلتا فيجو أن قوة ريال مدريد الحقيقية في موسم 2026-2027 لا تكمن في اسم واحد مهما بلغت نجوميته، بل في منظومة متكاملة تملك حارسًا استثنائيًا مثل كورتوا، وتنوعًا هجوميًا يغطي على تعثرات مبابي، ودكة بدلاء يتصدرها منقذ دائم بحجم كارلوس إسبي يعرف جيدًا طريق النقاط الثلاث.