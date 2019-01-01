في الوقت القاتل - ريمونتادا المصري توقف قطار بيراميدز وتخطف التعادل

في دقيقتين - الفريق البورسعيدي تحصل على نقطة التعادل من كتيبة حسام حسن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق المصري البورسعيدي تعادلًا مثيرًا أمام بيراميدز بثلاثية لكل فريق، على استاد الإسماعيلية، ضمن مؤجلات الجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز.

بعد خمس دقائق من صافرة البداية، اضطر المصري لتغيير اضطراري بعد إصابة دي ماريا، ليخرج وينزل محمود حمد بدلًا منه.

وفي الدقيقة السادسة، أضاع بيراميدز هدف محقق بعدما توغل محمد فاروق داخل منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية أرضية مرت على خط المرمى، وقبل أن يدخلها كينو في الشباك، تدخل كريم العراقي؛ مدافع الفريق البورسعيدي، وأبعدها من أمامه.

جاء هدف كتيبة حسام حسن؛ المدير الفني لبيراميدز، الأول في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول بعدما أرسل عبد الله السعيد عرضية من ركنية، استقبلها الوافد الجديد جون سيفوينتي برأسية قوية في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، أنقذ المدافع علي جبر هدف محقق للمصري من على خط المرمى، خيث سدد عمر كمال رأسية قوية، لكن المدافع كان لها بالمرصاد.

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ومع بداية شوط اللقاء الثاني، أدرك حسين رجب التعادل للمصري من رأسية رائعة، مستغلًا عرضية متقنة من سيمبوري.

وفي الدقيقة 50 من عمر المباراة، تصدى أحمد مسعود؛ حارس الفريق البورسعيدي، لضربة جزاء لبيراميدز، سددها كينو.

وتقدم الوافد الجديد إيريك تراوري لبيراميدز مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة 60، حيث أرسل عبد الله السعيد عرضية من ركنية داخل المنطقة، شتتها الدفاع البورسعيدي بصورة خاطئة، لتتهيأ أمام تراوري، الذي وضعها في الشباك.

وأجرى المصري تغيير ثاني اضطراري في الدقيقة 64 بعد إصابة حارسه مسعود لينزل أحمد بوسكا بدلًا منه.

واختتم الوافد الجديد ناصر منسي التهديف لبيراميدز بالهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 89 من تسديدة مباغتة قوية من الجهة اليسرى.

ومع توقع بيراميدز بالخروج بالثلاث نقاط، أضاف أحمد جمعة ومحمد كوفي هدفي التعادل للمصري في الوقت الضائع، الأول من ضربة جزاء والثاني من تسديدة قوية، لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.

التعادل رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 24 في الوصافة، بينما يأتي الفريق البورسعيدي في المركز الـ13 برصيد 19 نقطة.