ريفر بليت وكريستال بالاس يتنافسان على مدافع الأهلي

اللاعب مطلوب بقوة من عدة أندية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية أن ريفر بليت وكريستال بالاس يتنافسان على مدافع الأهلي باولو دياز، وأن النادي السعودي لم يحسم بعد قراره.

دياز كان قد انضم مقابل ما يقارب سبعة ملايين يورو الصيف الماضي من سان لورينزو، ويمتد عقده مع الأهلي لسنتين مقبلتين.

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وتحدث مارسيلو جاياردو، مدرب ريفر بليت، عن دياز في تصريحات صحفية، وأشاد باللاعب، مطالباً ناديه بالتعاقد معه في أقرب وقت.

وأوضحت "فوكس" أن كريستال بالاس مهتم هو الآخر بضم دياز لتعويض رحيل آرون وان بيساكا إلى مانشستر يونايتد.

وأكمل التقرير أن اللاعب يفضل ريفر بليت لرغبته بالعودة للعب في أمريكا الجنوبية من جديد في الفترة المقبلة.

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وأشارت تقارير أن اجتماعاً سيجرى بين إدارة الأهلي والمدرب برانكو إيفانكوفيتش للبت في أمر رحيل أو بقاء دياز.

ويلعب الأهلي اليوم، الأحد، ودياً في النمسا أمام فرازدين الكرواتي ضمن تحضيراته للموسم المقبل.