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ريفالدو ينفي تدريبه لفريقٍ مغربي

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النجم البرازيلي المعتزل ينفي تدريبه لأحد الأندية المغربية

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

نفى الأسطورة البرازيلية ريفالدو الأنباء التي تحدثت عن توليه منصب المدير الفني لفريق شباب المحمدية الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة المغربي.

وكان النادي المغربي قد أعلن يوم الخميس اتفاقه مع ريفالدو لتدريب الفريق، قبل أن ينفي النجم المتوج بكأس العالم 2002 مع البرازيل الخبر عبر صفحته الرسمية على انستجرام التي قال فيها: "أتوجه بالشكر لرئيس فريق شباب المحمدية على القميص الذي يحمل اسمي، ولكني لست مدربًا للفريق بعد، قد يحدث في المستقبل".

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وفقًا للتقارير الأخيرة فأن ريفالدو ينتظر الحصول على رخصة تدريبية في مارس المقبل، كما أنه اشترط على إدارة النادي تدريبهم عند الصعود لدوري الدرجة الثانية.

يشار إلى أن ريفالدو كان قد أخير اللاعب الأفضل في العالم عام 1999، وسبق له اللعب في العديد من الأندية أبرزها فريقي برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي.

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