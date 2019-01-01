ريفالدو ينصح راكيتيتش برفض مانشستر يونايتد

ريفالدو ينصح راكيتيتش بالبقاء في برشلونة ورفض مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نصح نجم برشلونة السابق نجم الفريق الحالي إيفان راكيتيتش برفض العرض المقدم له من مانشستر يونايتد.

وكان راكيتيتش قد رفض عرضًا للانضمام إلى مانشستر يونايتد منذ عامين وفضل البقاء في صفوف برشلونة.

وفي الوقت الحالي، وبعد انضمام النجم الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة رسميًا، زادت المصادر التي تؤكد عزم راكيتيتش الخروج من النادي في الصيف الحالي.

وفي هذا السياق، نصح أسطورة كرة القدم البرازيلية ونجم نادي برشلونة السابق ريفالدو النجم الكرواتي بالبقاء في صفوف النادي الكتالوني.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مايو ٢٠١٩

وقال ريفالدو لراكيتيتش إن الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد في هذا الوقت سيعد مخاطرة كبيرة وغير محسوبة.

كما أكد أن البقاء في صفوف برشلونة والقتال على مركز أساسي لن يكون سوى تحدٍ للنجم الكرواتي لإثبات كفاءته للجميع.

سبورتينج لشبونة يتوج بكأس البرتغال على حساب بورتو

يذكر أن إيفان راكيتيش قد تلقى عروضًا من كل من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وإنتر في الفترة الأخيرة.