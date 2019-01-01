ريفالدو ينتقد مطاردة برشلونة لدي يونج ورابيو

البرازيلي يتساءل عن أكاديمية الكتلان الشهيرة "لاماسيا"..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى البرازيلي ريفالدو لاعب برشلونة السابق انزعاجه من أخبار مفاوضات ناديه مع أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان، وفرنكي دي يونج لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي.

وقال ريفالدو لصحيفة سبورت الكتالونية:"عادة ما يتحدثون عن اللاعبين مثل تشافي وإنييستا وبويول، الآن هؤلاء قد رحلوا، ومنذ ذلك الوقت لم نرى لاعبين بجودة عالية من لاماسيا". اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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أما عن مستقبل المدرب إرنستو فالفيردي قال:"النتائج ستحدد مستقبله، الفريق يعمل بشكل جيد ومرشح قوي للبطولات".

وأضاف:"إذا فشلوا في دوري الأبطال مجدداً ستظهر الشكوك، ولكن فالفيردي ليس لديه سبب ليكون غير سعيد فهو في وظيفة يحلم بها أي مدرب".

وتابع:"الحديث عن البدلاء الآن سيصبح مضيعة للوقت، لا أعتقد أنه سيكون هناك تغيير مشابه في المستقبل القريب".

يذكر أن فالفيردي قاد برشلونة للثنائية المحلية في الموسم الماضي بالإضافة للسوبر الإسباني، كما يحتل صدارة الليجا حتى الآن.