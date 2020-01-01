ريفالدو يحذر الجماهير من كومان ويؤكد أن ميسي لن يضر برشلونة

نجم فريق برشلونة المعتزل يتحدث عن كارثة بايرن ميونخ وتعيين رونالد كومان مدربًا للفريق وإمكانية رحيل ليونيل ميسي.

أكد ريفالدو نجم برشلونة السابق أن قدوم رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي يجب أن يصاحبه الكثير من الصبر من قبل جماهير الفريق الكتالوني.

جاء هذا في كلمات كتبها ريفالدو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام"، وتطرق خلالها للحديث عن رحيل ليونيل ميسي.

وقال ريفالدو: "أنا أعرف كومان جيدًا فلقد عملت معه عندما كان مساعدًا تحت قيادة لويس فان جال، وهو يقدم مستويات طيبة مع منتخب هولندا وهو أمر مبشر".

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وأضاف: "سيكون لديه مسؤولية كبيرة للغاية على كاهله وسيحتاج للوقت من أجل تقديم أفكاره، والمشكلة أن النادي يعاني من فترة صعبة بالفعل".

وأكمل: "كومان كان أحد أهم نجوم برشلونة في التاريخ وتعلم الكثير في التدريب خلال الفترة التي تلت اعتزاله لكرة القدم".

وأردف عن ميسي: "أنا حزين للغاية من أجل تلك النتائج ومن أجله، لكن بالرغم من ذلك لا أعتقد أنه سيضر برشلونة بأي شكل من الأشكال، لو رحل سيأتي بالكثير من الأموال للفريق أولًا ولن يرحل مجانًا".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت على رغبة ليونيل ميسي في مغادرة برشلونة عقب فضيحة الخسارة بثمانية أهداف لهدفين أمام بايرن ميونخ.