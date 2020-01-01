ريفالدو يجيب على إمكانية أن يكون راموس رد ضربة فيجو بالنسبة لبرشلونة

أسطورة برشلونة يرى انتقال سيرخيو راموس إلى برشلونة مثل انتقال جيرارد بيكيه إلى ريال مدريد أمرًا مستحيلًا

نفى أسطورة كرة القدم البرازيلية ونجم نادي برشلونة السابق إمكانية أن يكون سيرخيو راموس هو رد ضربة لويس فيجو بالنسبة للفريق الكتالوني.

وانتقل فيجو مباشرة من برشلونة إلى ريال مدريد في حادثة أثارت الكثير من الجدل إذ كان النجم البرتغالي هو نجم الفريق الكتالوني الأول وقتها.

وفي ذلك السياق، ومع عدم تجديد عقد سيرخيو راموس والذي ينتهي بنهاية الموسم، بات الباب مفتوحًا أمام احتمالية رحيل قائد الفريق الملكي.

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ولكن حول ذلك، يرى ريفالدو أنه من المستحيل تخيل أن يرتدي سيرخيو راموس قميص برشلونة بعد كل هذه السنوات التي قضاها كقائد لريال مدريد.

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وأضاف: "لن أشعر بالمفاجأة إذا قرر سيرخيو راموس الرحيل عن صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولكنني لا أتخيله في نادٍ إسباني آخر"

وتابع: "بعد 15 عامًا قضاها في ريال مدريد لا يمكن أن ينضم للغريم برشلونة، لقد أصبح قائدًا وأسطورة ومرجعًا بالنسبة لريال مدريد والأمر مستحيل"

وأردف: تخيل راموس بقميص برشلونة أمر مستحيل ولا يمكن له أن يحدث على الإطلاق، إنه يشبه تخيل جيرارد بيكيه بقميص ريال مدريد على سبيل المثال"

وحول الوجهة المقبلة لسيرخيو راموس في حال قرر الرحيل عن ريال مدريد قال ريفالدو: "من الممكن أن يذهب راموس إلى أي فريق أوروبي كبير فإنه ما زال قادرًا على العطاء، ولكن كما قلت خارج إسبانيا"

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يذكر أن سيرخيو راموس لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع إدارة ريال مدريد بشأن تجديد عقده مع الفريق والذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي وتحديدًا في يونيو من العام 2021.