ريفالدو: نيمار يستطيع قيادة برشلونة للفوز بدوري الأبطال

النجم البرازيلي يطالب عودة مواطنه لفريقه السابق

توقع النجم البرازيلي ريفالدو، فوز بلاده ببطولة كأس كوبا أميركا، وأن نيمار مهاجم باريس سان جيرمان سيكون أفضل لاعبي البطولة.

البرازيل تستعد لاستضافة البطولة على أراضيها في شهر يونيو القادم، ووفقاً لريفالدو فالمهمة ستكون سهلة لحصد اللقب.

صلاح: أتمنى أن أكمل النهائي هذه المرة

وقال نجم السيليساو السابق:"أعتقد أننا سنفوز باللقب بكل سهولة، لا أرى أي فريق قادر على إسقاط البرازيل، بالنسبة لي نيمار سيكون الأفضل".

وأضاف:"بعد تجريده من شارة القيادة لصالح داني ألفيس، سيصبح في حالة تعطش كبيرة وإظهار ما يمكنه فعله".

جازيديس يؤكد رغبته في استمرار مالديني مع ميلان

وأما عن فشل فريقه السابق برشلونة في الفوز بدوري أبطال أوروبا:"برأيي المتواضع نيمار هو الحلقة الناقصة في الفريق الحالي ببرشلونة".

وتابع:"يجب عليهم إعادته مرة أخرى، حيث يمتلك الشخصية والجودة المناسبة لقيادتهم للفوز بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن كوبا أميركا ستنطلق في 14 يونيو المقبل، حيث تلعب البرازيل ضد بوليفيا على ملعب موروبي بمدينة ساو باولو.