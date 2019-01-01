ريفالدو: ليفربول يمتلك ثلاثي فتاك وبرشلونة لديه ميسي

تعرف على تصريحات ريفالدو حول مباراة ليفربول وبرشلونة في دوري الأبطال

حذّر أسطورة برشلونة ومنتخب البرازيل، ريفالدو، من ثلاثية الهجوم في فريق ليفربول، روبرت فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح قبل مواجهة النادي الكتالوني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يحل ضيفًا مساء اليوم، الأربعاء، على برشلونة في "كامب نو" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ريفالدو في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "فيرمينو لا عب رائع ولا يغفل أو يتراخى لدقيقة في الملعب ويجب الحذر منه لأنّه يمتلك الكثير من المقومات وجائع لتسجيل الأهداف".

وتابع: "لا يجب فقط التركيز على فيرمينو ولكن البقية مرعبين أيضًا، ولكني لو اخترت الطرف الأفضل فبالطبع سيكون برشلونة لوجود ليونيل ميسي".

ريفالدو أشار إلى أنّ ليفربول فريق قوي إلا أن برشلونة لو لعب بطريقته المعتادة فسوف يكون الأقرب لتحقيق الفوز والتأهل للنهائي.

كل العيون سوف تتجه نحو كامب نو الليلة 😍🏟️pic.twitter.com/XD3LkTykf0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 1, 2019

وأردف: "برشلونة يحتاج إلى تقديم أفضل أدء له لأجل الخروج من كامب نو بنتيجة إيجابية تجعل مهمته أسهل للتواجد في النهائي".

واختتم: "حتى لو لم يحقق البلوجرانا الفوز، فأنا واثق أنّ ملعب أنفيلد لن يشكل أزمة بالنسبة لبرشلونة. سوف تكون مواجهة رائعة دون شك".

جدير بالذكر أنّ آخر مواجهة جمعت بين برشلونة وليفربول شهدت فوز الريدز في كامب نو وانتصار البلوجرانا في أنفيلد.