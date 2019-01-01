ريفالدو: برشلونة فاز على ريال مدريد دون ميسي!

أسطورة برشلونة ريفالدو واثق في قدرة فريقه القديم على الفوز بالكلاسيكو

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد النجم البرازيلي المعتزل ريفالدو نجم فريق برشلونة السابق، أن النادي الكتالوني قادر على الفوز على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا دون مشاركة ميسي.

وتحيط الشكوك حول إمكانية لحاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمباراة الكلاسيكو بعد إصابته بالفخذ أمام فالنسيا في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

زلاتان يروي كواليس نصيحته لمدافع مانشستر يونايتد

وعن هذا الأمر قال ريفالدو: "لقد فاز فريق برشلونة على ريال مدريد بخماسية في الدوري دون تواجد ليونيل ميسي بخماسية مقابل هدف".

كما أضاف اللاعب المتوج بكأس العالم 2002 مع البرازيل: "ميسي لاعب مؤثر للفريق بكل تأكيد، ولكن برشلونة قادر على الاعتماد على باقي نجومه أمام ريال مدريد".

يذكر أن ريفالدو الذي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 1999، كان قد سبق له اللعب في عدة أندية أوروبية أخرى منها ميلان وأوليمبياكوس.