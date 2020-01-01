ريفالدو: البعض يقول أن مستوى ميسي انخفض، من الجيد أنه سيواجه رونالدو

نجم برشلونة السابق يعلق على مواجهة برشلونة بيوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والتي تقام ضمن دور المجموعات وتأثيرها على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

أعرب البرازيلي ريفالدو نجم فريق برشلونة السابق عن سعادته بالمواجهة التي ستقام بين يوفنتوس وناديه الكتالوني في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ريفالدو وأكد خلالها أن مثل تلك المواجهات ينتظرها الجميع بسبب مشاركة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي فيها.

وقال ريفالدو: "مواجهة يوفنتوس وبرشلونة ستكون عظيمة، سنرى كريستيانو رونالدو يلعب ضد ليونيل ميسي من جديد".

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وأضاف: "تلك المواجهة ستضيء المسابقة من جديد حيث سينتظرها كل العالم، ومن المفترض أن يكون تأهل برشلونة ويوفنتوس سهلًا للدور التالي، لكن الصراع سيكون على المركز الأول".

وأردف: "البعض يقول أن ليونيل ميسي مستواه انخفض بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري الإسباني، لذلك تلك الفرصة ستكون مثالية ليقدم الثنائي أفضل ما لديه في مواجهة الآخر".

وأكمل: "المنافسة بين الثنائي دائمًا ما تكون صحية فكلاهما دائمًا ما حفز الآخر لذلك سيكون من العظيم أن نشاهد ذلك النوع من التنافس من جديد لمدة 180 دقيقة".

جدير بالذكر أن اللقاء الأول بين برشلونة ويوفنتوس سيكون بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الـ 28 من أكتوبر الجاري، بينما يقام اللقاء الثاني بالجولة السادسة في الثامن من ديسمبر على ملعب كامب نو.