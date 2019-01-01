ريدناب: مانشستر يونايتد بعيداً عن طريق العودة وهذه أسوء نسخة للفريق

مانشستر يونايتد يعاني بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بعد اعتزال أليكس فيرجسون

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى المدرب المخضرم، هاري ريدناب أن فريق مانشستر يونايتد مازال بعيداً عن العودة إلى الطريق الصحيح للفريق.

ويمر مانشستر يونايتد بفترة تذبذب في المستوى، كان آخر الهزيمة بالأمس من ويست هام بهدفين دون رد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

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وقال ريدناب في تصريحات صحفية: "طريق العودة مازال طويلاً لمانشستر يونايتد، الفريق ليس قريباً بما فيه الكفاية للعودة إلى مساره الصحيح".

وواصل: "لقد شاهدت الفريق في مباراة ويست هام، وقلت لنفسي يا له من فريق متوسط المستوى، ويست هام ظهر بشكل أفضل".

وأكمل: "في اعتقادي هذه أسوء نسخة لمانشستر يونايتد في عصر البريميرليج".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "الفريق قد يخرج من الستة الأوائل إن لم يكونوا حذرين".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، وبفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز السابع.