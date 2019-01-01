ريدناب: فان دايك هو قائد ليفربول الحالي

دور كبير للمارد الهولندي مع الريدز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد هاري ريدناب، المدرب الإنجليزي، بالدور الكبير الذي يلعبه الهولندي فيرجيل فان دايك مع ليفربول، وخصوصاً على المستوى القيادي.

وتألق فان دايك بشكل موسع مع الريدز منذ وصوله في يناير 2018 من ساوثامبتون مقابل ما يقارب 98 مليون يورو.

وقال ريدناب مع "ديلي ميل": "لقطة محددة في الانتصار أمام نيوكاسل لفتت أنظاري، في الهدف الثالث كان الثنائي أرنولد وشاكيري على اللقطة الثابتة، ولكن فان دايك طالب السويسرى بتنفيذها، النتيجة؟ هدف لأوريجي وآمال ليفربول حية في الدوري".

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الذكريات ✨



كاهيل بالتأكيد سيحتفظ بهذه الصورة الجميلة 💙 pic.twitter.com/wwIsGcPvEU — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 6, 2019

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وأضاف: "البعض جادل أن ليفربول سيحتاج أكثر من مدافع لتحسين الخط الخلفي، ولكن فان دايك بمفرده قام بالأمر، قائد حقيقي وشخصية فريدة، لا أتذكر أي لاعب آخر بنفس تأثيره في البريميرليج".

وانتصر ليفربول مساء السبت على نيوكاسل بنتيجة 3-2 وسجل فان دايك الهدف الأول، ليواصل الريدز الصراع مع مانشستر سيتي على صدارة الترتيب.

ويلعب سيتي مساء اليوم، الإثنين، أمام، ليستر سيتي على ملعب الاتحاد ضمن الجولة قبل الأخيرة من البريميرليج.