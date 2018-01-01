ريدناب يرشح بوتشيتينو لخلافة مورينيو في مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اقترح نجم ليفربول وتوتنهام السابق جيمي ريدناب أن يكون ماوريسيو بوتشيتينو هو المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، حيث رأى فيه الرجل الأمثل لهذه المهمة في الوقت الحالي. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان مانشستر يونايتد قد أقال جوزيه مورينيو من تدريب الفريق وسط الأسبوع الحالي، وذلك على خلفية الخسارة الأخيرة أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويقول ريدناب أن توتنهام سيخسر كثيرًا في حال لم يتمكن من الاحتفاظ ببوتشيتينو كمدرب للفريق، ولكنه يتوقع في نفس الوقت أن يكون الصيف المقبل موعدًا لتولي ماوريسيو تدريب الشياطين الحمر.

وتولى أولي جانر سولشاير قيادة مانشستر يونايتد خلفًا لمورينيو بشكل مؤقت إلى نهاية الموسم، ومن المتوقع أنه لن يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك.

وقال ريدناب أيضًا: "يجب أن يقوم توتنهام بفعل كل ما بوسعه من أجل إبقاء بوتشيتينو على رأس العارضة الفنية للفريق، إلا أنني أتوقع أن مانشستر يونايتد سيفعل ذلك بدوره.

يذكر أن بوتشيتينو كان قد جدد تعاقده مع توتنهام لمدة خمس سنوات قبل أقل من عام، الأمر الذي سيجعل التفاوض معه صعبًا من قبل إدارة مانشستر يونايتد.