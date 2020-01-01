ريجيلون : أثق في مورينيو ولم أتحدث مع زيدان قبل مغادرة ريال مدريد

تحدث عن علاقته بالمدرب البرتغالي في توتنهام

كشف سيرخيو ريجيلون مدافع توتنهام الإنجليزي، عن علاقته القوية بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، منذ انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ريجيلون انضم للفريق الإنجليزي الصيف الماضي من ريال مدريد، بعد صراع مع مانشستر يونايتد، حيث وصلت قيمة الصفقة 30 مليون يورو.

وقال ريجيليون عن عمله مع مورينيو:"عندما أتحدث معه بشكل فردي نتحدث باللغة الإسبانية، ولكن عندما نتطرق إلى شؤون البلد مع الجميع نستخدم الإنجليزية".

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وأضاف:"اتصل بي عدة مرات قبل اتخاذ القرار، كان هذا سببًا بالنسبة لي حيث أخذت إصراره في الاعتبار، لأنه إذا أحبني وأصر على ضمي فالأمر سيكون أفضل".

وتابع:"أود أن يعرف الجميع مورينيو بالطريقة التي أعرفه بها، على سبيل المثال في يوم عيد الميلاد كان يعرف أنني وحدي، تدربنا في الخامس والعشرين من ديسمبر الساعة الثالثة وكان لدي صندوق في موقعي، فتحته وكان خنزيرًا رضيعًا مطبوخًا بالفعل، وكان عليه رسالة من مورينيو قال فيها:"أعلم أنك بمفردك في عيد الميلاد، لذا لا يتعين عليك طهي العشاء وتناول الطعام بشكل جيد".

وأما عن الاتهامات الموجهة للبرتغالي بالقسوة:"هو يستطيع التعامل مع اللاعبين بعيدًا عن كرة القدم، وعندما يكون الأمر صعبًا، يصبح صعبًا في التعامل مثل أي شخص آخر لكنه شخص يهتم كثيرًا بالجميع".

المقارنة بين بين لويس إنريكي ومورينيو:"بالنسبة لي هما مدربان كبيران، كل واحد له طريقته ولكل معلم كتيب خاص به، إنريكي يحب السيطرة على الكرة بطبيعة الفلسفة الإسبانية، بينما يحب مورينيو أن نكون أقوياء ونحصل على الكرة أيضًا".

مستقبل سيرخيو راموس في ريال مدريد:"أعتقد أنه سيبقى معهم في النهاية، لا أرى الفريق من دون راموس".

المقارنة بين زيدان ولوبيتيجي ومورينيو:"يبدون مثل ما يخططون له، إنهم ثلاثة مدربين رائعين لكن لكل منهم طريقته في التعامل".

منافسة توتنهام على الدوري:"رأيت لا أعرف أين، أن مورينيو في عامه الثاني يفوز مع كل الفرق التي كان فيها، أرى ثقته بنفسه وأقول لنفسي نعم سنفوز بشيء ما معه".

علاقته بجاريث بيل:"أتحدث معه كثيرًا، فعلت ذلك في ريال مدريد وهنا أيضًا، أجلس بجواره في معظم الأحيان ولقد ساعدني كثيرًا على التأقلم هنا، هو يتحدث الإنجليزية والإسبانية وأفهمه بوضوح".

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سر عدم حصوله هو وأشرف حكيمي وثيو هيرنانديز على فرصتهم في ريال:"من الصعب جدًا الوصول والبقاء في مدريد، يجب على اللاعبين الشباب القيام ببعض الأشياء بشكل مستمر، يجب أن تقاتل وتكون محظوظًا في نفس الوقت".

وأما عن تأقلمه مع توتنهام:"البداية كانت صعبة بسبب مشكلة كورونا، لأنه لا يمكنني جعل عائلتي قريبة لمساعدتي في بعض الأمور، أنا أتكيف شيئًا فشيئًا مع الطقس والطعام".

وفي خلال حديثه أكد ريجيلون أنه لم يتحدث إلى زيدان قبل انتقاله إلى توتنهام قادمًا من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ورفض إغلاق الباب أمام العودة للنادي الإسباني.