ريجيكامب: دوري الأبطال سُرق من الهلال في 2014

ريجيكامب يدافع عن حق الهلال قبل نهائي دوري أبطال أسيا

وصف المدرب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي تتويج لويسترن سيدني الأسترالي بلقب دوري أبطال أسيا 2014 على حساب الزعيم بالسرقة.

وتولى ريجيكامب تدريب الهلال خلفًا لسامي الجابر، وذلك في نهاية مايو من العام 2014 ليكمل معه رحلة دوري أبطال أسيا حتى المباراة النهائية.

ولعب الزعيم النهائي أمام لويسترن سيدني الأسترالي قبل أن يخسر منه بهدف للا شيء في مجموع المباراتين ويخسر اللقب بعد مشوار شاق.

وحدثت أكثر من فضيحة تحكيمية أسالت الكثير من الحبر وأثارت الكثير من الجدل، قبل أن يقال بعدها ريجيكامب بأشهر قليلة فقط وتحديدًا في فبراير 2015.

وحول ذلك، قال ريجيكامب إن نهائي دوري أبطال أسيا في نسخة 2014 سرق من الهلال ليعطى إلى لويسترن سيدني الأسترالي، مؤكدًا أنه في حال طبقت تقنية الفيديو على هذا النهائي لفاز الهلال برباعية نظيفة وحقق اللقب.

وأضاف: "تدريب الأندية الجماهيرية مختلف للغاية، هو يمنح المزيد من الرغبة للعمل أكثر، كانت الأجواء لدينا مثالية بين اللاعبين والإدارة والجماهير في 2014"

وتابع: "تجربتي مع الهلال كانت جميلة وأفتخر بها رغم أنها لم تطل، اللاعب السعودي لديه إمكانيات كبيرة ولكنه يحتاج إلى تغيير طريقة تفكيره ومعيشته حتى يصبح محترفًا بنسبة 100%"

وعاد إلى النهائي المذكور من جديد حيث قال: "لقد سنحت لنا العديد من الفرص في مباراة الذهاب، وفي الإياب حرمنا الحكم الياباني نيشيمورا من 4 ركلات جزاء واضحة"

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يذكر أن الهلال سيلعب غدًا مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أسيا حين يستضيف أوراوا الياباني، في مشهد يحب أنصار الزعيم ألا يكون مشابهًا لما حدث في 2014.