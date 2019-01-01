ريتشارليسون يكشف موقفه من الانتقال لمانشستر يونايتد

بعد تألقه اللافت في موسمه الأول مع إيفرتون

أكد ريتشارليسون جناح نادي إيفرتون الإنجليزي، على سعادته مع التوفيز، وسط شائعات رحيله عن الفريق هذا الصيف.

الدولي البرازيلي ارتبط أكثر من مرة بالانضمام لمانشستر يونايتد وليفربول، بعد تألقه الشديد مع إيفرتون الموسم الماضي.

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ريتشارليسون نجح في تسجيل 14 هدف وصناعة 4 بجميع البطولات، ليصبح محط أنظار الجميع.

اللاعب قال عن مستقبله في تصريحات لمجلة "فور فور تو":"من الجيد سماع اهتمام الأندية الكبيرة بك فهذا يعني أنك تقدم مستوى جيد".

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وأضاف:"رغم كل ذلك إلا أنني لا أفكر حالياً بالرحيل وأشعر بسعادة كبيرة في إيفرتون".

يذكر أن ريتشارليسون انتقل من واتفورد لإيفرتون الصيف الماضي بـ40 مليون جنيه إسترليني، ويرتبط بعقد مع النادي حتى 2023.