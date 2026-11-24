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كشف فيديل كارفاليو سواريز، وكيل أعمال البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن حقيقة مفاوضات عملاق جدة الأهلي مع اللاعب؛ من أجل ضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".

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ريتشارليسون البالغ من العمر 29 سنة، يرتبط بعقدٍ مع توتنهام هوتسبير حتى 30 يونيو 2027؛ ولكنه يعيش أزمة كبيرة داخل النادي الإنجليزي، منذ بداية الموسم الحالي.

سبب الأزمة؛ هو طلب النجم البرازيلي الرحيل في الميركاتو الصيفي الماضي، ما أدى إلى استبعاد اسمه من قائمة الفريق في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

حقيقة مفاوضات الأهلي مع ريتشارليسون

وفي هذا السياق.. نفى كارفاليو سواريز في تصريحات لصحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الثلاثاء، وجود أي مفاوضات من الأهلي؛ للتعاقد مع ريتشارليسون، في الميركاتو الشتوي القادم.

ورغم ذلك؛ فتح وكيل ريتشارليسون الباب أمام الأهلي وجميع الأندية السعودية، للتعاقد مع النجم البرازيلي المخضرم مستقبلًا.

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وقال سواريز في تصريحاته؛ بخصوص هذا الأمر: "ريتشارليسون يرحب باللعب في دوري روشن السعودي للمحترفين".

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ماذا عن نادي طرابزون سبور؟

وعلى جانب آخر.. اعترف كارفاليو سواريز بتقديم نادي طرابزون سبور التركي، الذي ينشط فيه النجم المصري محمد صلاح، عرضًا إلى إدارة توتنهام في صيف 2026؛ لشراء السنة المتبقية من عقد ريتشارليسون، بشكل رسمي.

وأوضح سواريز أن توتنهام رفض عرض طرابزون سبور وقتها؛ بينما لم يعد النادي التركي من جديد، للتفاوض مع اللاعب أو محاولة التعاقد معه.

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جدير بالذكر أن ريتشارليسون انضم إلى توتنهام في صيف عام 2022، قادمًا من نادي إيفرتون الإنجليزي؛ حيث سجل 32 هدفًا وصنع 15 آخرين، خلال 134 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.