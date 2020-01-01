نجم إيفرتون يؤكد: رفضت عرضًا مغريًا من برشلونة

موهبة كبيرة رفضت ارتداء قميص برشلونة

كشف البرازيلي ريتشارليسون، لاعب إيفرتون الإنجليزي، رفضه الرحيل عن صفوف فريقه رغم محاولات برشلونة ومانشستر يونايتد الحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

التقارير الصحفية أكدت أنّ برشلونة على استعداد لدفع 100 مليون يورو لأجل الحصول على خدمات ريتشارليسون في يناير الماضي.

المزيد من الفرق

صاحب الـ23 عامًا سجل 13 هدفًا في أول مواسمه مع التوفيز في البريميرليج كما وصل إلى 10 أهداف في الموسم الحالي.

وقال ريتشارليسون في تصريحات لـ Los Desimpedidos : "كانت هناك العديد من العروض المقدمة لي أبرزها من برشلونة ومانشستر يونايتد".

وتابع: "ولكن إيفرتون أراد استمراري ورفض التخلي عني في منتصف الموسم، ولم يكن من الجيد الرحيل خلال هذه الفترة وترك زملائي وحدهم".

المهاجم البرازيلي أكد أنّ اهتمام برشلونة ومانشستر يونايتد به أمر رائع لأنه شعر بقيمته وأهميته، مؤكدًا أنّ النادي الكتالوني أحد أفضل الأندية في العالم ومحاولتهم التعاقد معه أمر يسعده.

ويحاول برشلونة جلب مهاجم بديل للأورجوياني لويس سواريز ويضع عينيه على لاوتارو مارتينيز من إنتر الإيطالي.

ولن يتخلى النيراتزوري عن اللاعب سوى في حال دفع برشلونة الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 110 مليون يورو، وهو أمر صعب للغاية في ظل الظروف المالية السيئة التي تعيشيها إدارة جوسيب ماريا بارتوميو.