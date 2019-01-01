ريتشارلسون يدعو نيريس إلى إيفرتون

اهتمام من قبل التوفيز بنجم أياكس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وجه ريتشارلسون، لاعب البرازيل، الدعوة لمواطنه دافيد نيريس، مهاجم أياكس، لمزاملته في صفوف إيفرتون.

نيريس جذب انتباه عديد الأندية بعد تألقه مع أياكس بدوري الأبطال الموسم الفائت، وعلى رأسها إيفرتون، أرسنال، وروما.

وقال ريتشارلسون مع "ليفربول إيكو": "تحدثت مع نيريس في الأمر بالفعل، قلت له إن الأبواب مفتوحة له في إيفرتون وسيكون عوناً كبيراً لنا".

جناح منتخب البرازيل يُفضل مانشستر يونايتد على السيتي

💫دي ماتيو يكشف عن الرجل المناسب لـ "تشيلسي " خلفًا لساري 🗣️ pic.twitter.com/nhHskU7mzL — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 16, 2019

ألفيس: البرازيل انتقلت من الجحيم إلى الجنة أمام بوليفيا

وأكمل: "أتمنى قدومه، سيكون مرحباً به هناك، أعرفه منذ لعبنا معاً في تشكيلة البرازيل تحت 20 عاماً، نتواصل بشكل طيب".

نيريس نفسه رحب بالعرض باللعب في البريميرليج في تصريحات سابقة وقال إن تركيزه حالياً منصب على المنتخب البرازيلي.

وشارك الثنائي مع البرازيل في اللقاء الافتتاحي لكوبا أمريكا والانتصار بثلاثية نظيفة على البيرو.