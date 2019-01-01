ريتشارلسون : أشاهد هدفي في نهائي كوبا أمريكا يوميًا

ريتشارلسون يتحدث عن أبرز لحظات نجاحه مع منتخب البرازيل

تحرير يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال الجناح الدولي البرازيلي ريتشارلسون، مهاجم إيفرتون، إنه لا زال يشاهد هدفه في نهائي كوبا أمريكا في شباك منتخب بيرو كل يوم حتى الآن.

وكان ريتشارلسون قد سجل هدفًا رائعًا في شباك بيرو في المباراة النهائية لكوبا أمريكا التي استضافها ملعب ماراكانا الشهر الماضي.

وحول ذلك، أكد ريتشارلسون أن تجربة التتويج بلقب دولي بقميص منتخب بلاده تعد الأفضل على الإطلاق خلال مسيرته.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 16, 2019

وأضاف: "لحظة تسجيل الهدف في المباراة النهائية تحديدًا كانت مميزة للغاية، لقد شعرت أنني أسعد إنسان على وجه الأرض في تلك الحظات:

وتابع: "لا زالت أقرب اللحظات إلى قلبي، ولا زلت أعيد مشاهدة هذا الهدف يوميًا حتى الآن، بالطبع لا أمل من تكرار ذلك"

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يذكر أن البرازيل قد توجت بلقب كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ التتويج الأخير لها في عام 2007 في النسخة التي استضافتها فنزويلا.