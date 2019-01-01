ريبيري يعتذر عن واقعة الاعتداء على حكم فيورنتينا ولاتسيو

النجم الفرنسي فرانك ريبيري ينشر اعتذارًا عن واقعة اعتدائه على حكم مباراة فريقه أمام لاتسيو.

نشر النجم الفرنسي فرانك ريبيري اعتذارًا عن واقعة اعتدائه على حكم مباراة الفيولا الأخيرة أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي.

جاء هذا في بيان نشره اللاعب على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" قبل قليل.

وكتب ريبيري: "أنا آسف حقًا عن ليلة الأمس، أعتذر لزملائي وللمدير الفني وللجماهير وللسيد ماتيو باسيري بسبب ما قمت به في نهاية المباراة".

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وأضاف: "كنت في ذلك الوقت حزينًا للغاية ومنفعل أتمنى منه أن يتفهم رد فعلي وما كنت أعاني منه في ذلك الوقت".

وأكمل: "دومًا ما أبقى في الملعب وأساعد زملائي لأن هذا هو ما جئت لفيورنتينا بسببه، لكنني أعتقد أن فريقنا يستحق المزيد من الاهتمام، مثل الذي تحصل عليه فرقًا أخرى بسبب العمل العظيم الذي نقوم به".

جدير بالذكر أن ريبيري سيعاني من الإيقاف لعدة لقاءات عقب الاعتداء على حامل الراية في لقاء الأمس وطرد حكم الساحة له بعد نهاية المباراة.