ريبيري يرفض حسم مستقبله مع بايرن ميونخ

رغم تصريحات رئيس بايرن ميونخ برحيل ريبيري، اللاعب يرفض حسم قراره

رفض فرانك ريبيري، نجم بايرن ميونخ، حسم مستقبله سواء بالرحيل عن صفوف البافاري أو تمديد عقده بنهاية الموسم الجاري.

وكان أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، ألمح إلى أنّ ريبيري وآرين روبن سيرحلان بنهاية الموسم الجاري.

وقالت الفرنسي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "مستقبلي؟ سوف أرى لم أقرر بعد".

وتابع: "أنا حاليًا في مستوى جيد، ولا توجد أي مشكلة وأحاول الاستمتاع باللحظة، وأؤجل أي مواضيع أخرى للمستقبل ولا يهمني أي أحاديث تتعلق برحيلي عن الفريق".

صعود بالتواجد في المركز الثاني؟ لا مشكلة المهم هو الصعود..🔴🔵 pic.twitter.com/gQ6wx87nZi — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

وكان صالحميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أكد أنّ ريبيري يقدم مستويات جيدة ولكن الصيف المقبل سيكون عام التغيير.

واختتم: "ريبيري على أعلى مستوى وأنا سعيد بما يقدمه مؤخرًا وبالأخص وأن الفريق يخطط لإحداث ثورة تغييرات لتحسين الأمور".

ريبيري انضم إلى بايرن ميونخ في 2007 وحصد معهم جميع البطولات بما في ذلك الفوز في 2013 بدوري أبطال أوروبا.