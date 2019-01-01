ريبيري يختار المدرب المُفضل له في بايرن ميونيخ

الجناح الفرنسي يتجاهل بيب جوارديولا

اختار الجناح الفرنسي فرانك ريبيري، المدرب الأكثر أهمية له خلال مسيرته مع بايرن ميونيخ.

ريبيري قضى 12 عاماً مع بايرن، وعمل مع العديد من المدربين، أبرزهم بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي ويوب هاينكس ولويس فان جال.

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صاحب الـ36 عاماً قرر مؤخراً إنهاء مسيرته مع بايرن، تمهيداً لخوض رحلة جديدة مع فريق آخر الموسم القادم.

وقال اللاعب عن أبرز مدرب عمل معه في البافاري:"عملت مع العديد من المدربين الرائعين، ولكن أحدهم فقط كان الأكثر أهمية وهو يوب هاينكس".

وأضاف:"لا أعلم ماذا سأفعل الموسم القادم ولكن هناك بعض الخيارات المتاحة، منها اللعب موسم أو اثنين، بعدها سأعود لميونيخ المدينة التي أشعر فيها بالراحة".

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وعن دخوله الطاقم التدريبي لبايرن بعد الاعتزال:"لا أعلم، أستمتع بقضاء وقتي على أرض الملعب، ربما يحدث ذلك وكانت هناك بالفعل بعض المفاوضات، ولكن دعونا ننتظر بعد عامين".

وأنهى الفرنسي المخضرم حديثه بالتأكيد على علاقته الطيبة بكل من أولي أونيس رئيس بايرن، وكارل رومينجيه المدير التنفيذي للنادي.