ريبيري يتلقى عرضاً من البريميرليج

أين يلعب النجم الفرنسي؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية ألمانية عن تلقي فرانك ريبيري، النجم الفرنسي السابق لبايرن ميونخ، عرضاً من صفوف شيفيلد يونايتد للعب معه في البريميرليج.

شيفيلد احتل المرتبة الثانية في جدول الشامبيونشيب الموسم الماضي، ليضمن الصعود مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للعام المقبل.

وذكرت "كيكر" أن شيفيلد يبحث عن اسماء رنانة ونجوم لتدعيم صفوفه ليتمكن من المنافسة مع أندية الصفوة بعد تأهله للممتاز.

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في حال استمرار ساري فإن الضغوطات ستكون أكبر هذا الموسم 🔝

لقب الدوري الأوروبي لن يشفع له إن أخفق بالدوري ❌



أول مواجهات البلوز بالدوري هذا الموسم 🔵🔽 pic.twitter.com/ehOJWcAK1l — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2019

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وأوضح التقرير أن وضعية ريبيري كلاعب حر تشجع النادي الإنجليزي لتقديم عرض له لخوض تجربة اللعب في الكرة الإنجليزية.

التقرير أردف أن ريبيري يملك عدة عروض من قطر وأستراليا، ولكنه لم يحسم خطوته المقبلة حتى الوقت الراهن.

ريبيري أعلن الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ بعد نهاية الموسم الأخير وانتهاء عقده مع الفريق البافاري.