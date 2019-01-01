ريبيري بعد مقطع "اللحم الذهبي": بدأنا 2019 بالحقد والكراهية

النجم الفرنسي يرد على حالة الهجوم الشديدة التي تعرض لها في الساعات الماضية

أعرب فرانك ريبيري جناح بايرن ميونيخ، عن غضبه الشديد للهجوم الذي تعرض له مؤخراً بسبب حياته الشخصية.

ريبيري ظهر في أحد مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو بصحبة الشيف التركي المعروف نصرت غوكشيه.

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النجم الفرنسي أغضب بعض المتابعين، بعدما شوهد يتناول وجبة لحوم مغطاة بالذهب وصلت تكلفتها 1200 يورو.

ورد اللاعب على الاتهامات الموجهة له:"دائماً أتعرض للنقد من بعض الصحفيين على أفعالي حتى ولو كانت بسبب الطعام".

وأضاف:"لماذا يهتمون بالحديث عن أجازتي والوقت الذي أقضيه مع عائلتي ويحكمون على كل شيء أقوم به؟

⌛️ساعات قليلة تفصلنا، عن انطلاق بطولة كأس الأمم الآسيوية الـ17 🏆، والمقامة في دولة الإمارات من 5 يناير، وحتى الأول من فبراير القادم.🇦🇪

نستعرض معاً أبرز إنجازات المنتخبات العربية في كأس آسيا في التغريدات التالية 👇 pic.twitter.com/j6bM3WBkuv — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 5, 2019

وتابع في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" الآن هم يبدأون عام 2019 بالحسد والكراهية، سحقاً لكم جميعاً لست مداناً بأي شيء لكم، نجاحي بفضل الرب وعائلتي وأصدقائي".

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واستكمل حديثه في تغريدة أخرى:"لماذا لا يتحدثون أو ينشروا أخباري عندما أمنح أموالي للأعمال الخيرية؟ هم فقط يراقبون تصرفاتي وأكلي وحياتي الشخصية".

يذكر أن صاحب الـ35 عاماً ارتبط مؤخراً بإنهاء مسيرته الطويلة مع بايرن، والانتقال لخوض تجربة جديدة قد تكون في إيطاليا.