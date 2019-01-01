ريبيري: غير واثق من الاستمرار في اللعب ولن أنسى لحظاتي مع بايرن ميونخ

النجم الفرنسي فرانك ريبيري لاعب فريق بايرن ميونخ يؤكد أنه لن ينسى لحظاته الهامة مع الفريق بعد الإعلان عن رحيله بنهاية الموسم الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري لاعب فريق بايرن ميونخ عن امتنانه لكل السنوات التي أمضاها في صفوف الفريق البافاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للنادي بعد الإعلان عن رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

رسميًا - ريبيري يرحل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسمhttps://t.co/7xN8pYmK21 — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٥ مايو ٢٠١٩

وقال ريبيري: "عندما ذهبت لبايرن ميونخ في أول مرة كان ذلك بمثابة الحلم الذي تحقق، الوداع لن يكون سهلًا أبدًا، لكن لا يجب أن ننسى كل الأمور العظيمة التي حققناها سويًا".

وأضاف: "ليس لدي خطة للموسم المقبل بعد، ولا أعلم ما الذي أستطيع أن أقوم به وأين سألعب كرة القدم من جديد بعد بايرن ميونخ".

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واختتم عن فكرة الابتعاد عن كرة القدم: "بكل تأكيد لا أزال أريد أن ألعب كرة القدم، لكنني غير واثق من ذلك بنسبة 100% بعد".

جدير بالذكر أن ريبيري كان قد لعب لصفوف بايرن ميونخ لمدة 12 عامًا حقق خلالهم العديد من الألقاب الهامة في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.