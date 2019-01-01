يوفيتش يكشف دور زيدان في مساعدته قبل افتتاح سجله التهديفي

يأمل في الحصول على ثقة جماهير ريال مدريد

اعترف المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، بوجود العديد من الضغوط عليه خلال الفترة الأخيرة بعد انتقاله لريال مدريد.

يوفيتش انضم لريال الصيف الماضي قادماً من إينتراخت فرانكفورت، وعانى كثيراً حتى تسجيل هدفه الأول بقميص الميرينجي أمام ليجانيس بالدوري الإسباني.

مهاجم ريال قال في تصريحات لصحيفة "سبورتسني" الصربية:"لم يكن الأمر سهلاً، عانيت من ضغوط كبيرة ولكني أعلم جودتي جيداً وعرفت أنها مسألة وقت لافتتاح سجلي التهديفي".

وأضاف:"التحدي كان كبيراً بالنسبة لي، لإثبات لقادة النادي الأكبر في العالم، أنهم كانوا على صواب عندما أحضروني وتعاقدوا معي".

وتابع:"الوضع كان في غاية الصعوبة، ولكني حصلت على الدعم الكافي من زملائي والمدرب زين الدين زيدان، الآن أطمح لمساعدة ريال على تحقيق أهدافه والحصول على ثقة الجماهير".

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واستكمل:"زيدان كان يثق بي أيضاً وأكد لي أن مشكلة التسجيل لا تحتاج سوى الوقت لانتهائها تماماً".

يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة ريال بيتيس غداً السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة الثانية عشر من الليجا.