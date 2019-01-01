ريال مدريد يوافق على إعارة ريجيلون لإشبيليه

يرفض وجود خيار الشراء في عقد الإعارة

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، السماح بانتقال لاعبه سيرجيو ريجيلون مدافع الفريق على سبيل الإعارة لإشبيليه.

النادي الأندلسي أجرى العديد من المفاوضات مع ريال في الفترة الأخيرة، نظراً لرغبة اللاعب في الرحيل للحصول على الفرصة.

ريجيلون يؤمن بانعدام حظوظه في المشاركة بتشكيل المدرب زين الدين زيدان، بتواجد مارسيلو والصفقة الجديدة فيرلاند ميندي.

ريال كان يخطط بإرسال اللاعب خارج إسبانيا، من أجل اختبار قدراته على التألق بعيداً عن الليجا.

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ومع ذلك نجح إشبيليه في إقناع جميع الأطراف بالحصول على خدمات اللاعب معاراً لمدة موسم.

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من 1⃣ لـ 🔟 .. ما هو تقييمك لقميص؟🤔 pic.twitter.com/uGBt21iCtT — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 2, 2019

وتأتي رغبة ريال مدريد الحالية هي السماح لريجيلون بالمغادرة، ولكن بدون أي خيار شراء لصالح إشبيليه، باعتباره أحد نجوم المستقبل بالنادي.