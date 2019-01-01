ريال مدريد يهدد انضمام بديل جودين لأتلتيكو

هل يكون لاعب ريال مدريد السابق بديل جودين في أتلتيكو؟

وضع نادي أتلتيكو مدريد مدافع إسبانيول، ماريو هيرموسو، هدفًا للتعاقد لخلافة دييجو جودين الذي أعلن رحيله رسميًا بنهاية الموسم.

أتلتيكو مدريد فقد خدمات جودين وخوانفران ولوكاس هيرنانديز وفيليبي لويس ويحتاج لصففات في الخط الخلفي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ الروخي بلانكوس الأقرب إلى التوقيع مع هيرموسو إلا أنّ ريال مدريد قد يفسد الصفقة، إذ يمتلك النادي الملكي بند إعادة الشراء مقابل 7 ملايين يورو فقط.

وأوضحت الصحيفة أنّ خطة كتيبة دييجو سيميوني كانت بالتعاقد مع ماتياس دي ليخت من أياكس أو روبن دياز من بنفيكا، إلا أنّ الطلبات المالية المبالغ فيها من الفريقين جعلته يفكر في هيرموسو.

وقدّم أتلتيكو عرضًا مقابل 20 مليون يورو إلا أنّ الشرط الجزائي في عقد اللاعب يصل إلى 40 مليون يورو وهو المطلوب من النادي الكتالوني للموافقة على بيع اللاعب.

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إسبانيول قد يوافق على بيع هيرموسو لأنّ عقده ينتهي في 2020، إلا أنّ رئيس النادي يحاول إقناع صاحب الـ 23 عامًا بالتجديد حتى يستطيع الحصول على أقرب مكسب مالي ممكن.

وبما إن ماريو رفض التوقيع على عقد جديد، فقد تضطر إدارة إسبانيول بيعه في الصيف الجاري تجنبًا للتخلي عنه مجانًا بعد عام واحد.

ومنذ انضمام هيرموسو لمنتخب إسبانيا والعروض تنهال عليه، ويعد باريس سان جيرمان المنافس الأقوى لأتلتيكو مدريد للحصول على اللاعب.

جدير بالذكر أنّ هيرموسو انضم إلى إسبانيول في 2017 قادمًا من ريال مدريد.