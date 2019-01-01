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ريال مدريد ينفي مزاعم دوكوري بتجاهله بعد إصابته الخطيرة

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النادي الإسباني أكد على أنه دائماً ما يتطمئن على إصابة أي لاعب منافس بعد أي واقعة خطيرة
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

نفى نادي ريال مدريد الإسباني، الادعاءات التي قالها شيخ دوكوري لاعب ليفانتي، بعدم تلقيه أي اتصالات من الميرينجي.

اللاعب الإيفواري تعرض لإصابة قوية خلال مباراة ليفانتي ضد ريال، أسفرت عن قطع بالرباط الصليبي لساقه الأيسر.

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ومع ذلك أكد النادي الإسباني أنه تواصل مع كويكو كاتلان رئيس ليفانتي، للاستفسار منه عن رقم دوكوري للاطمئنان عليه.

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وبدوره قام ريال بإرسال رسالة نصية للإيفواري، والتحدث معه بشكل شخصي عن حالته.

ما قام به ريال يعتبر بروتوكلاً يعتمده النادي، بعد تعرض أي لاعب لإصابة خطيرة من أجل تحفيزهم.

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ويشعر نادي العاصمة بحالة من الاستياء بسبب مزاعم لاعب ليفانتي الخاطئة على حد قوله.

يذكر أن الواقعة حدثت بعد التحام بين دوكوري وكاسميرو لاعب وسط ريال، حيث خرج بعدها الإيفواري ليؤكد أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه النجم البرازيلي.

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