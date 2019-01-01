ريال مدريد ينفي مزاعم دوكوري بتجاهله بعد إصابته الخطيرة

النادي الإسباني أكد على أنه دائماً ما يتطمئن على إصابة أي لاعب منافس بعد أي واقعة خطيرة

نفى نادي ريال مدريد الإسباني، الادعاءات التي قالها شيخ دوكوري لاعب ليفانتي، بعدم تلقيه أي اتصالات من الميرينجي.

اللاعب الإيفواري تعرض لإصابة قوية خلال مباراة ليفانتي ضد ريال، أسفرت عن قطع بالرباط الصليبي لساقه الأيسر.

جريزمان: دي يونج هو أفضل لاعب لعبت ضده!

ومع ذلك أكد النادي الإسباني أنه تواصل مع كويكو كاتلان رئيس ليفانتي، للاستفسار منه عن رقم دوكوري للاطمئنان عليه.

كرة القدم لا يمكن أن تخلو من الانفعالات.. سواء كانت غاضبة أم سعيدة، اذكر لنا موقفًا طريفًا حدث لك بسبب انفعالك أثناء مشاهدة إحدى المباريات.. 😄



انطلقوا! 🏁 pic.twitter.com/2336tHX0kJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 26, 2019

وبدوره قام ريال بإرسال رسالة نصية للإيفواري، والتحدث معه بشكل شخصي عن حالته.

ما قام به ريال يعتبر بروتوكلاً يعتمده النادي، بعد تعرض أي لاعب لإصابة خطيرة من أجل تحفيزهم.

مورينيو يُحدد "مواصفات" فريقه الجديد

ويشعر نادي العاصمة بحالة من الاستياء بسبب مزاعم لاعب ليفانتي الخاطئة على حد قوله.

يذكر أن الواقعة حدثت بعد التحام بين دوكوري وكاسميرو لاعب وسط ريال، حيث خرج بعدها الإيفواري ليؤكد أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه النجم البرازيلي.