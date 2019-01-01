ريال مدريد ينضم إلى سباق التعاقد مع ماتياس دي ليخت

ريال مدريد يزاحم برشلونة ومانشستر سيتي على جوهرة أياكس ماتياس دي ليخت

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية أن ريال مدريد قد دخل في سباق التعاقد مع المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت نجم أياكس أمسترادام.

وكان دي ليخت قد ارتبط بمفاوضات في الفترة الأخيرة من عدد من الأندية الأوروبية الكبرى كان على رأسها مانشستر سيتي وبرشلونة.

ولكن في الآونة الأخيرة تراجع اسم دي ليخت بالنسبة لسوق الانتقالات، قبل أن يعود ليتصدر الحديث مرة أخرى ولكن من بوابة أخرى هذه المرة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ فبراير ٢٠١٩

وكانت البوابة الأخرى هي ريال مدريد، حيث كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفريق الملكي قد راقب عن كثب المدافع الدولي الهولندي في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد في التواصل مع إدارة أياكس أمستردام بخصوص دي ليخت خلال الأيام القليلة المقبلة.

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يذكر أن ريال مدريد لم يتعاقد مع مدافع كبير بعد رحيل بيبي صيف 2016، مما جعله في أمس الحاجة لتدعيم هذا المركز في الوقت الحالي.