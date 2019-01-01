ريال مدريد ينتظر بيع خاميس وبيل من أجل بوجبا وفان دي بيك

خاميس وبيل شوكة في حلق ريال مدريد قبل التعاقد مع بوجبا وفان دي بيك

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن ريال مدريد يود التعاقد مع كل من بول بوجبا وفان دي بيك فيما تبقى من سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولكن على ما يبدو، فإن هناك سبب ما يعطل ريال مدريد عن إتمام الصفقات التي يود إتمامها ليكمل صيفه المليء بالتعاقدات.

وحول ذلك، قال سيرخيو فالنتين من راديو إسبانيا إن ريال مدريد قد توصل إلى الاتفاق النهائي مع أياكس بشأن التعاقد مع فان دي بيك.

وأضاف أيضًا أن مسألة التعاقد مع بول بوجبا والتي طلبها المدرب زين الدين زيدان تسير بشكل إيجابي واللاعب موافق على الانضمام إلى الفريق الملكي.

وتابع: "الأزمة تكمن الآن في أن ريال مدريد يحتاج لتوفير المزيد من الأموال من أجل إتمام هذه الصفقات دون الوقوع تحت طاولة قانون اللعب المالي النظيف"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

ومن المفترض أن تتوفر هذه الأموال من بيع جاريث بيل وخاميس رودريجيز، الثنائي الذي يبحث له ريال مدريد عن عرض مناسب في الوقت الحالي.

وفي الوقت الذي يهتم به كل من أتليتيكو مدريد ونابولي بخدمات النجم الكولومبي، تظل أزمة بيل هي الأكبر نظرًا لعدم وصول أية عروض غير صينية له.

رغم الاتفاق مع ريال مدريد - أياكس يريد تأجيل صفقة دوني فان دي بيك

يذكر أن ريال مدريد قد تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع كل من إيدين هازارد ولوكا يوفيتش ورودريجو وميليتاو وفيرلان ميندي وكوبو.