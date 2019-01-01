ريال مدريد ينتصر بركلات الجزاء للمرة الأولى منذ زمن وبنزيما يواصل رقمه الإيجابي

بنزيما لا يهدر تلك الركلات مع ريال مدريد

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب ريال مدريد على مضيفه ليفانتي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين لليجا.

سجل هدفي الميرينجي كريم بنزيما في الدقيقة 43 وجاريث بيل في الدقيقة 78 من ركلتي جزاء.

وتلك هي المرة الأولى التي يفوز بها ريال مدريد بالتسجيل من ركلات الجزاء فقط منذ موسم 2013-2014 على الأقل.

2 - Real Madrid have earned three points or recorded a victory thanks to two goals from penalty spot for the first time at least since 2013/2014 season (in all comps). Decisive pic.twitter.com/V3S62bOW7g — OptaJose (@OptaJose) February 24, 2019

على الجانب الآخر سدد كريم بنزيما 4 ركلات جزاء مع الملكي في الليجا، أحرزهم جميعاً.

يذكر أن النتيجة رفعت رصيد الفريق إلى 48 نقطة في المركز الثالث، بفارق 9 نقاط عن المتصدر برشلونة.