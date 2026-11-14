ريال مدريد ينافس برشلونة على موهبة برازيلية جديدة .. وعقبة إنجليزية تصعب الصفقة

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يستعد نادي برايتون آند هوف ألبيون لخوض منافسة مع ريال مدريد وبرشلونة من أجل التعاقد مع قلب دفاع أتلتيكو مينيرو، فيتاو، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في يناير. ويُقدَّر المدافع البرازيلي البالغ من العمر 18 عاماً بنحو 12 مليون جنيه إسترليني من جانب النادي الذي ترعرع في صفوفه، وذلك بعد موسمٍ لافتٍ شهد بروزه في أمريكا الجنوبية.

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برايتون يدخل سباق البرازيلية

وفقًا لـTEAMtalk، فإن برايتون مستعد لخوض محاولة جادة للتعاقد مع فيتاو، في ظل متابعة أندية من إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا لصعوده السريع. وبعد أن تدرّج في مراحل الناشئين مع مينيرو، لطالما كان يُنظر داخليًا إلى هذا المدافع المحوري المراهق بوصفه موهبة قادرة على الوصول إلى نخبة أوروبا. والآن وضعته عروضه المتزنة على مستوى الفريق الأول ضمن اهتمامات عدد من الأندية الكبرى.

موسم الانطلاقة يرسّخ قيمة مرجعية

على الرغم من صغر سنه، فقد خاض خريج الأكاديمية بالفعل 18 مباراة في مختلف المسابقات مع فريق بيلو هوريزونتي خلال موسم انطلاقة لافت للأنظار في كرة القدم على مستوى الكبار. وجاءت تسع من تلك المباريات في الدوري البرازيلي الممتاز، حيث ساهم أيضًا بتسجيل هدف واحد مع تقديمه أداءً ثابتًا على مستوى عالٍ في الخط الخلفي.

ويشير التقرير إلى أن ناديه يفضّل في الوضع المثالي الاحتفاظ بخدماته حتى صيف 2027، إلا أن إدارة النادي تتوقع عروضًا رسمية من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا خلال الأسابيع المقبلة. ومن شأن تلبية القيمة المقدّرة بـ12 مليون جنيه إسترليني في مطلع العام الجديد أن تجعل هذا الشاب الواعد من بين أغلى الصفقات المبيعة في تاريخ النادي البرازيلي.

عمالقة أوروبا يراقبون لاعب المنتخبات السنية

مسؤولو التعاقدات في الساحل الجنوبي، المعروفون باكتشاف الجواهر الكروية الصاعدة من أمريكا الجنوبية، تابعوا مسيرة المدافع عن كثب لفترة طويلة. غير أن ضمان الحصول على توقيعه سيكون أبعد ما يكون عن السهولة نظرًا لمستوى المنافسين القاريين الذين يحومون حوله قبل سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وشاهد كشافون من أمريكا الجنوبية يمثلون ريال مدريد دولي البرازيل تحت 20 عامًا في أكثر من مناسبة، بينما يتابع برشلونة وباريس سان جيرمان وإي سي ميلان أيضًا تطوره عن قرب. ومع متابعة هذا العدد الكبير من الأندية النخبوية له عن كثب، يدرك المسؤولون في ملعب الأميكس أنه يتعين عليهم التحرك بسرعة إذا أرادوا الفوز بسباق الصفقة.

الأمان التعاقدي يرسم ملامح مفاوضات الشتاء

في الوقت الحالي، لا يزال فيتاو مركّزًا تمامًا على الحفاظ على مستواه المحلي ومواصلة تطوره في بلاده هذا الموسم. ويمتلك مينيرو موقفًا تفاوضيًا قويًا بعد ربط المراهق بعقد جديد في يناير يمتد حتى 2028، بما يضمن بقاءه في أمان حتى وصول عرض مناسب. ومع ذلك، يبدو الانتقال إلى الكرة الأوروبية أمرًا حتميًا قريبًا في ظل تجهيز برايتون لتحركه الشتوي.