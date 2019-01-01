الدوري الإسباني الدرجة الأولى - الليجا

ريال مدريد يكشف عن رقم هازارد في الموسم الجديد

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Getty Images
نادي ريال مدريد يكشف عن رقم قميص البلجيكي إيدن هازارد في الموسم الجديد رفقة النادي الملكي.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي ريال مدريد عن أرقام قمصان فريقه في الموسم الجديد الذي ينطلق الأسبوع المقبل بمواجهة صعبة في الدوري أمام سيلتا فيجو.

وحصل هازارد على الرقم ٧ في صفوف ريال مدريد بدلًا من ماريانو دياز الذي كان يرتدي القميص نفسه قبل وصول النجم السابق لتشيلسي.

وقام ماريانو دياز بتغيير القميص الخاص به ليصبح رقم ٢٤ بدلًا من ٧ التي حصل عليها هازارد والذي كان يرتدي القميص رقم ١٠ في تشيلسي.

ويعد القميص رقم ٧ مميزًا تاريخيًا في نادي ريال مدريد، حيث قام بارتدائه عدد كبير من نجوم النادي الملكي كان آخرهم كريستيانو رونالدو الذي رحل لصفوف يوفنتوس قبل عام واحد فقط.

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وكان هازارد قد انضم لصفوف ريال مدريد قادمًا من تشيلسي هذا الصيف في صفقة قدرت قيمتها الأساسية حوالي ١٢٠ مليون يورو تصل لـ ١٦٠ ببعض الشروط والإضافات.

جدير بالذكر أن هازارد كان قد سجل الهدف الأول له بقميص ريال مدريد قبل أيام قليلة عندما واجه الفريق ريد بول سالزبورج وديًا.

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