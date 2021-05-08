ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة راموس .. ومخاوف من عدم لعبه بقميص الملكي مجددًا!

ريال مدريد يعلن في بيان رسمي طبيعة إصابة راموس التي تعرض لها وستبعده عن الملاعب، ومخاوف من أن تكون مباراة تشيلسي هي الأخيرة له بقميص الفريق.

كشف نادي ريال مدريد اليوم عن طبيعة إصابة النجم الإسباني سيرخيو راموس قائد النادي الملكي الذي أصيب في مواجهة تشيلسي الأخيرة.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل وأكد من خلاله أن الإصابات كانت عبارة عن التهابات في أوتار عضلات القدم اليسرى.

ما الذي قاله ريال مدريد في بيانه؟

كتب النادي في البيان: "بعد أن خضع لاعبنا سيرخيو راموس للفحوصات عن طريق الخدمات الطبية للنادي تم تشخيص إصابته بإلتهاب في أوتار عضلات القدم اليسرى، وسيتم تحديد فترة علاجه بحسب التطورات".

يأتي هذا بعد أيام من الخروج الأوروبي المحبط ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، حيث عاد اللاعب للمباريات بعد فترة من الغياب.

هل لعب راموس آخر مباراة له مع ريال مدريد بالفعل؟

غياب راموس عن لقاء إشبيلية والإصابة التي تعرض لها قد تجعل مواجهة تشيلسي الماضية هي الأخيرة له بقميص ريال مدريد.

النجم الإسباني قد لا يعود للمباريات قبل موعد الجولة الأخيرة في الدوري الإسباني بالـ 23 من شهر مايو الجاري.

متى ينتهي عقد راموس في ريال مدريد؟

ينتهي تعاقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، لم يتوصل اللاعب لأي اتفاق مع إدارة الملكي حول تجديده.

وبحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة فالمفاوضات متوقفة في الوقت الحالي، ويبحث اللاعب عن أحد الأندية التي تستطيع توفير طلباته المالية.

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