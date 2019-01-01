ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة إيسكو

تعرف على إصابة إيسكو

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعرض فرانشيكو إيسكو، لاعب الفريق، إلى إصابة دون الكشف عن فترة الغياب.

إيسكو شارك في مباراة ريال بلد الوليد والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي إنّ إيسكو تعرض لإصابة عضلية وسوف يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد فترة الغياب.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فترة غياب اللاعب تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة.

وتعد هذه هي الإصابة العاشرة لإيسكو خلال مسيرته مع ريال مدريد.

وانضم صاحب الـ 27 عامًا إلى كتيبة من المصابين في صفوف الملكي والتي تشمل إيدين هازارد وماركو أسينسيو ورودريجو جوس وغيرهم.