ريال مدريد يقترب من ألابا وراتب صلاح يعطل انتقاله إلى ليفربول

محاولات كذلك من مانشستر سيتي لخطف الصفقة

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني، من حسم صفقة التعاقد مع دافيد ألابا مدافع بايرن ميونخ الألماني، في صفقة انتقال حر بعد رفض اللاعب التجديد لناديه.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن وجود محاولات من باريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي وبرشلونة لضم اللاعب.

ومع ذلك نجح ريال في إتمام الاتفاق مع الدولي النمساوي، حيث من المقرر توقيعه على عقد لمدة أربع سنوات، بعدما قدم النادي الإسباني العرض الأنسب للحصول على خدماته.

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ومن المقرر أن يحصل ألابا على راتب سنوي قيمته 11 مليون يورو، بعدما طالب بايرن بالحصول على 13 مليون يورو وعقد مدته خمس سنوات.

ومع ذلك تظل المحاولات مستمرة وبالتحديد من مانشستر سيتي، الذي عرض التعاقد مع ألابا براتب سنوي يصل إلى 14 مليونًا دون احتساب المكافآت والعمولات، وكذلك هناك مفاوضات يقودها يورجن كلوب مدرب ليفربول.

المشكلة الحقيقية في إمكانية انتقال ألابا إلى ليفربول، تأتي في راتب اللاعب، الذي سيزيد عن أجر محمد صلاح نجم الفريق، وهو ما قد يثير بعض المشاكل في غرفة الملابس.

والد ألابا يعلق على إتمام الصفقة

19 يناير 2021

نفى والد دافيد ألابا الأنباء التي تحدثت عن اتفاق نجله مع ريال مدريد على الانضمام لصفوفهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية لصحيفة "بيلد"، وأكد خلالها أن عدة أندية مهتمة بالحصول على خدمات اللاعب بالفعل.

وقال جورج ألابا: "لا يمكنني تأكيد الأخبار القادمة من إسبانيا، لم نوقع على أي شيء ولم يتم حسم أي شيء، وهناك الكثير من الأندية المهتمة به".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد حسم صفقة ضم اللاعب دافيد ألابا من صفوف بايرن ميونخ بشكل نهائي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الخلاف الذي كان قد عطل المفاوضات في الفترة الماضية قد تم حله بين النادي واللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب اتفق على الحصول على مبلغ مالي قيمته حوالي 11 مليون يورو في الموسم الواحد رفقة ريال مدريد.

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وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن اللاعب يرغب في الحصول على 12 مليون يورو، وهو ما رفضه ريال مدريد بشكل كامل.

وذكرت الصحيفة أن العقد سيكون لمدة أربعة أعوام تبدأ من الصيف المقبل، بعد أن ينضم بشكل مجاني حيث ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في يوليو.

وأوضحت أن ألابا قد أتم الكشف الطبي في ريال مدريد بالفعل، وتجاوزه دون ظهور أي مشاكل تعطل انضمامه للفريق.

وقال بيني زهافي وكيل ألابا في تصريحات خاصة لجول.كوم: "ألابا خضع لكشف طبي كما قالت صحيفة ماركا، لكنه قام بذلك لأسباب تخص التأمينات، في حالة تعرضه لأي إصابة قوية قبل تحديد مصيره".

كما علق هانز فليك المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي الخاص به اليوم وقال: "الأمر صعب للغاية وسيتطور، لكنه على الأغلب سيرحل عن الفريق".

وأضاف: "لم أسمع أي شيء منه لكنه كل شيء يسير في طريق رحيله، هذه الأمور تحدث في كرة القدم، علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيحدث".

وأكمل: "النادي أوضح موقفه وأنا فعلت ذلك أيضًا، ألابا لاعب هام بالنسبة لنا سواء داخل الملعب أو في غرف الملابس".

جدير بالذكر أن دافيد ألابا كان قد انضم لبايرن ميونخ قادمًا من هوفنهايم في 2011 وحقق العديد من الألقاب أهمها الفوز مرتين بلقب دوري أبطال أوروبا .