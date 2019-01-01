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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

ريال مدريد يقترب من خطف جوهرة ليون

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النادي الملكي الأقرب للتعاقد مع فيرلاند ميندي

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

اقترب نادي ريال مدريد من التعاقد مع فيرلاند ميندي مدافع فريق أولمبيك ليون في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويبحث زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي عن فرصة التعاقد مع ظهير أيسر، وذلك نظرًا لعدم اعتماده بشكل كلي على البرازيلي المخضرم مارسيلو في ولايته الثانية.

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ويعتبر ميندي البالغ من العمر 23 عامًا والذي مثل منتخب فرنسا للمرة الأولى في 2017 الخيار الأول لريال مدريد لشغل هذا المركز.

اللاعب الذي أحرز ثلاثة أهداف وصنع مثلهما في 41 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات كان قد ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال إلى برشلونة.

يشار إلى أن تقارير إسبانية عديدة قد تحدثت على أن زيدان قد يعيد جاريث بيل لمركز الظهير الأيسر، وذلك في حال بقاء النجم الويلزي في قلعة سانتياجو بيرنابيو وعدم استقدام ظهير أيسر جديد.

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