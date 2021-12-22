ريال مدريد يقبل هدية أتلتيكو ويفوز على بيلباو وبرشلونة أكثر المستفيدين

ابتعد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني بالتغلب على أتلتيك بيلباو بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سان ماميس.

آخر مباريات ريال مدريد في عام 2021 والتي أقيمت لحساب الجولة 21 من الدوري الإسباني، شهدت أداءً معتادًا "دفاعيًا" من كتيبة كارلو أنشيلوتي.

المباراة كانت قريبة نوعًا ما من سيناريو مباراة الذهاب، حيث تقدم كريم بنزيما في الدقيقة الرابعة ثم عاد وسجل الثاني في الدقيقة العاشرة.

لكن بيلباو لم يفقد الأمل ونجح في تقليص الفارق بالدقيقة العاشرة من خلال سانكيت، وبعد ذلك تراجع الريال للدفاع حتى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وبمباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، أنهى أتلتيكو مدريد حظوظه عمليًا في المنافسة على الدوري الإسباني بالخسارة من غرناطة بهدفين لهدف.

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ورغم أن المقدمة كانت من نصيب الروخي بلانكوس عبر جواو فيليكس بالدقيقة الرابعة، لكن أصحاب ملعب نويفو لوس كارمينيس تعادلوا ماخيس في الدقيقة 17، وأحرز مولينا هدف الفوز بالدقيقة 61.

هذه الهزيمة تصب في مصلحة ريال مدريد وبرشلونة، فمن جهة، أبعدت كتيبة دييجو سيموني عن الجار المتصدر تمامًا، ومن جهة أخرى باتت الفجوة قليلة جدًا مع النادي الكتالوني المثابر هذا الموسم.

الآن، ريال مدريد في صدارة ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة وبفارق 8 نقاط عن إشبيلية (للأندلسيين مباراة أقل)، بينما تجمد رصيد بيلباو عند النقطة 24 في المركز العاشر.

أما أتلتيكو مدريد فتجمد رصيده من النقاط عند 29 نقطة في المركز الخامس، أي بفارق نقطة واحدة عن برشلونة السابع، وبفارق نقطة عن صاحب المركز الرابع، راييو فاييكانو.