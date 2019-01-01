ريال مدريد يفكر في إعارة براهيم دياز

بعد قدومه من مانشستر سيتي في ميركاتو الشتاء.. براهيم دياز يقترب من مغادرة النادي الملكي

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني غير مقتنع باللاعب براهيم دياز، القادم في الشتاء الماضي من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقد لعب براهيم دياز مع ريال مدريد في 4 مباريات حتى الآن هذا الموسم، ولكن وفقًا للصحيفة الإسبانية فأن زيدان سيترك اللاعب صاحب الـ 19 عامًا يرحل على سبيل الإعارة.

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ويملك دياز عقدًا مع فريق ريال مدريد يمتد حتى عام 2025، لذلك يفكر النادي الملكي في حل إعارته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن زين الدين زيدان كان قد عاد لتولي ريال مدريد في ولاية ثانية في مارس الماضي، بعد ثمانية أشهر منذ رحيله عن النادي.

يشار إلى أن ريال مدريد كان قد ارتبط اسمه بالتعاقد مع أكثر من لاعب في ميركاتو الصيف المقبل، أبرزهم لاعب تشيلسي إدين هازارد ولاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا.