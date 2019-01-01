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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

ريال مدريد يفقد خدمات لورينتي

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Getty Images
اللاعب الشاب متألق مؤخراً مع الملكي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكر ريال مدريد أنه سيفقد خدمات متوسط ميدانه ماركوس لورينتي في الفترة المقبلة بسبب تعرض اللاعب للإصابة.

ويقدم لورينتي مستويات مميزة منذ تولي سانتياجو سولاري تدريب الملكي، إذ ظهر كأساسي في ثلاث لقاءات بالليجا وشارك في مباريات كأس العالم للأندية الأخيرة.

وقال ريال مدريد أن لورينتي تعرض لإصابة على مستوى بداية الفخذ من المستوى الثاني وهو ما سيبعده لمدة طويلة.

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وأشارت تقارير أن مدة غياب لورينتي ستترواح ما بين ثلاثة لستة أسابيع في الفترة المقبلة، وستغيبه عن انطلاقة الدور الثاني من الليجا.

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ويتوقع أن يغيب لورينتي عن مباريات فياريال، سوسيداد، ليجانس، بيتيس، وإشبيلية، إسبانيول، ألافيس، وأتليتكو مدريد.

ولعب لورينتي أولى مبارياته بقميص الفريق الأول في 2015 أمام ليجانس بعد ترقيه في درجات فرق الشباب.
 

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