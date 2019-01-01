ريال مدريد يفقد خدمات لورينتي

اللاعب الشاب متألق مؤخراً مع الملكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكر ريال مدريد أنه سيفقد خدمات متوسط ميدانه ماركوس لورينتي في الفترة المقبلة بسبب تعرض اللاعب للإصابة.

ويقدم لورينتي مستويات مميزة منذ تولي سانتياجو سولاري تدريب الملكي، إذ ظهر كأساسي في ثلاث لقاءات بالليجا وشارك في مباريات كأس العالم للأندية الأخيرة.

وقال ريال مدريد أن لورينتي تعرض لإصابة على مستوى بداية الفخذ من المستوى الثاني وهو ما سيبعده لمدة طويلة. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

جول 25 - عيسى ماندي: حياتي تغيرت في بيتيس وأمم إفريقيا بوابة عودة الجزائر

جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

جول 25 - حمدي نوح: النني يحتاج للخروج من آرسنال في يناير وواثق من عودته

وأشارت تقارير أن مدة غياب لورينتي ستترواح ما بين ثلاثة لستة أسابيع في الفترة المقبلة، وستغيبه عن انطلاقة الدور الثاني من الليجا.

بوفون: كنت أتمنى اللعب بجوار رونالدو.. ويوفنتوس لا يفتقدني

👶 أول لاعب من مواليد 2001 يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

بوكايو ساكا👏

سيُسجل في كتب تاريخ اللعبة. 📚 pic.twitter.com/tixqKcMtJu — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2019

سون: سأشاهد مباراة مانشستر سيتي وليفربول واستمتع

ويتوقع أن يغيب لورينتي عن مباريات فياريال، سوسيداد، ليجانس، بيتيس، وإشبيلية، إسبانيول، ألافيس، وأتليتكو مدريد.

ولعب لورينتي أولى مبارياته بقميص الفريق الأول في 2015 أمام ليجانس بعد ترقيه في درجات فرق الشباب.

