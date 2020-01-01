ريال مدريد يفقد إيسكو قبل مواجهة فالنسيا

مشكلة جديدة للعملاق المدريدي قبل اللعب ضد الخفافيش

أزمة جديدة تواجه زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، قبل مواجهة فالنسيا مساء اليوم الخميس، في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

الموقع الرسمي لريال أكد أن إيسكو يعاني من مشكلة في أوتار الركبة اليمنى، وهو ما يمنعه من الظهور أمام الخفافيش.

ومن المقرر أن يستمر غياب صانع الألعاب الإسباني، لمدة 20 يوماً تقريباً مما يعني ابتعاده عن حوالي 6 مباريات قادمة لريال.

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وقال النادي في بيانه:"بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على إيسكو، تم تشخيص إصابته في أوتار الركبة ونحن الآن في انتظار المزيد من التطورات".

وينضم بذلك إيسكو لكل من ناتشو ولوكاس فاسكيز وماريانو دياز ولوكا يوفيتش، بقائمة المصابين في ريال مدريد بعد استئناف النشاط من جديد.

وعلى جانب آخر من المتوقع ظهور البلجيكي إيدين هازارد وجاريث بيل وسيرخيو راموس بصورة طبيعية، رغم الشكوك حول لياقتهم بعد الفوز على إيبار الأحد الماضي.

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يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ59 نقطة، مقابل 64 لصالح برشلونة صاحب المركز الأول.